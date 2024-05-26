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中台灣元宵燈會主燈 奪倫敦設計最高榮譽白金獎

中央社／ 台中26日電

2024中台灣元宵燈會繼獲美國繆思設計獎、美國繆思創意獎及法國設計獎總計8項大獎肯定，日前倫敦設計獎（LondonDesign Awards）公告獲獎名單，主燈「台中龍賀」獲最高榮譽白金獎。

台中市觀旅局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，倫敦設計獎由國際獎項協會IAA（InternationalAwards Associate） 主辦，以創意、規劃、視覺效果、創新度、難忘度等5項目為評分標準表彰來自世界各地的傑出設計和創意作品。

2024中台灣元宵燈會由觀光旅遊局、民政局、建設局、教育局、農業局5個局處共創8大主題燈區，兼具藝術性與娛樂性，有全台最大的76米水中巨龍主燈，水上劇場機械主燈秀將中央公園滯洪池化身為水上劇場，在國際賽事上陸續傳來獲獎喜訊。

陳美秀指出，主燈以傳統花燈工藝包覆機械組件，透過機械油壓缸動力方式進行舉身、抬頭等動作，結構製作團隊、花燈製作、燈光音響團隊，歷經長達半年籌備期的討論、模擬、實測、修正，力求呈現完美的視覺盛宴，藉由傳統文化結合現代創意，精彩展現傳統節慶新風貌。

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