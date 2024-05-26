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等了2年！ 南投國姓長壽橋 明天下午3時正式通車
為因應南投南港溪河川治理線修正，國姓長壽橋於2022年5月進行全橋改建，人車須繞行舊台14線中正路四段，施工近2年時間，上個月竣工，經驗收，明下午3時將開放通車，民眾不必再改道，也能大幅減輕村落道路的運輸量負擔。
公路局指出，為符合河川治理線修正後法規，台14線46K長壽橋跨徑須延長至河川治理線外，同時考量氣候變遷加劇、河床恐持續下刷，以及長壽橋橋基裸露、耐洪能力不足等災害因素，規畫全橋改建工程，2022年5月20日起動工改建。
台14線國姓長壽橋改建工程，除了採預力箱梁增加跨距，減少落墩數，並以深基礎座落河床，確保新橋的長期耐洪及通行安全；唯長壽橋施工期間全面封閉，人車須改走舊台14線中正路四段，對沿線居家安寧與安全造成影響。
當地居民表示，舊台14線中正路四段雙向僅各有1個車道，封橋期間的觀光、農產運輸等往來行車與村內通學、民生交通路線重疊，假日車流量更大，甚至車流壅塞，歷經2年的交通黑暗期，所幸現在總算完工，且快通車了。
公路局南投工務段表示，長壽橋改建施工期間，歷經多次管線遷移、替代道路改善及交通維護措施檢討、重大水患淹沒工區、協調引道交通設施等困難，但在居民、管線單位、地方及中央機關等協助與配合下逐步克服，並於上月24日竣工。
而經驗收通過，國姓長壽橋將在明天下午3時正式開放通車，提供往來南投國姓及埔里地區用路人安全、舒適行車環境，民眾也毋須再改道繞行舊台14線替代道路，行車也可望更順暢，將能大幅減輕村落道路的運輸量負擔。
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