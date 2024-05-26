「不老織女」活化85歲和美街長宿舍 榮獲建築園冶獎

有85年歷史的彰化縣和美鎮「歷史建築和美街長宿舍」，經保存、修復，並融入當地傳統紡織產業，體現文化資產的價值，最近獲得高雄市建築經營協會舉辦的2024年「建築園冶獎-舊建築再生類」，文化局指出，能在近300件參選作品脫穎而出，實在不容易，為文化資產保存及活化的典範。

彰化縣文化局表示，「歷史建築和美街長宿舍」以通過保存性修復策略，保留了主建築、防空洞和留置場等空間，並重複利用了舊材料，減少對環境的影響，設計上的創意呈現出編竹夾泥牆的內部結構和舊有欄間的灰壁，從二、三百件參選作品中脫穎而出。

文化局指出，「歷史建築和美街長宿舍」建於1939年，最早為日治時期的和美線警察官吏派出所，戰後改為和美分駐所，在1958年改為和美警察分局長宿舍，是保存良好的日治時期街庄級行政廳舍，造型典雅樸實，具有和洋折衷建築風格，彰化縣政府在2008年登錄為歷史建築。

文化局表示，「歷史建築和美街長宿舍」2020年完成修復完成後，隔年委託社團法人彰化縣大愛長照服務關懷協會經營活化，協會融入當地傳統紡織產業，延續和美紡織技藝成立和美織仔，成員幾乎都是重新投入職場的中高齡婦女，在這裡展開她們的第三人生，「織女們」以不老精神，營造出獨特的氛圍，體現文化資產的價值。