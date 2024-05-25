「中漂」掀風潮！網紅咖啡館結合建案台中首發 成網美打卡新地標

台中市升格13年，為全國第2大城，人口破285萬人創新高，「中漂」掀風潮。被譽為紐約必喝的「Top7精品咖啡」的網紅咖啡Ten thousand coffee （10000 咖啡）也中漂，首發與豐邑機構「文心O'LIVE」及樂洋地產行銷合作，攜手打造「城市美學概念館」，今天同步試營運，吸引排隊人潮，白色尖塔造型建築外觀，也成為網美打卡新地標。

負責銷售的樂洋地產行銷說明，這座城市美學概念館位於北屯區松竹路三段、山西路口，以雙品牌共伴行銷，不僅為中台灣高端客群引進精緻的消費體驗，更開啟一場綠建築與精品咖啡的品味對話，邀請民眾賞屋，也能品嚐人氣咖啡的美味。

Ten Thousand Coffee「台中城市概念店」為台中首店，除了精品咖啡必喝以外，最受歡迎的還有療癒系甜點，其中以爆餡鮮奶油撒上可可粉、再擠入濃縮咖啡的「提拉米蘇可頌」在網路爆紅，今天試營運，吸引排隊人潮。

豐邑「文心O'LIVE」今天公開銷售，基地位於文心路、河北地王角地，距文心崇德捷運200公尺，。由知名建築師劉偉彥擘畫，符合台中宜居建築綠化標準，布置植生綠瀑，浮島花台，如岩壁牆的垂直森林建築，打造北屯軸心新地標。

今天還結合「樂洋GO屋節」樂成家計畫，合計將抽出4人、每人獨得「樂洋購屋金」25萬元。另外，現場賞屋來賓或線上觀賞直播可參加抽獎，有機會抽中現金3萬元、1萬元。