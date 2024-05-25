「中漂」掀風潮！網紅咖啡館結合建案台中首發 成網美打卡新地標
台中市升格13年，為全國第2大城，人口破285萬人創新高，「中漂」掀風潮。被譽為紐約必喝的「Top7精品咖啡」的網紅咖啡Ten thousand coffee （10000 咖啡）也中漂，首發與豐邑機構「文心O'LIVE」及樂洋地產行銷合作，攜手打造「城市美學概念館」，今天同步試營運，吸引排隊人潮，白色尖塔造型建築外觀，也成為網美打卡新地標。
負責銷售的樂洋地產行銷說明，這座城市美學概念館位於北屯區松竹路三段、山西路口，以雙品牌共伴行銷，不僅為中台灣高端客群引進精緻的消費體驗，更開啟一場綠建築與精品咖啡的品味對話，邀請民眾賞屋，也能品嚐人氣咖啡的美味。
Ten Thousand Coffee「台中城市概念店」為台中首店，除了精品咖啡必喝以外，最受歡迎的還有療癒系甜點，其中以爆餡鮮奶油撒上可可粉、再擠入濃縮咖啡的「提拉米蘇可頌」在網路爆紅，今天試營運，吸引排隊人潮。
豐邑「文心O'LIVE」今天公開銷售，基地位於文心路、河北地王角地，距文心崇德捷運200公尺，。由知名建築師劉偉彥擘畫，符合台中宜居建築綠化標準，布置植生綠瀑，浮島花台，如岩壁牆的垂直森林建築，打造北屯軸心新地標。
今天還結合「樂洋GO屋節」樂成家計畫，合計將抽出4人、每人獨得「樂洋購屋金」25萬元。另外，現場賞屋來賓或線上觀賞直播可參加抽獎，有機會抽中現金3萬元、1萬元。
豐邑機構總經理邱崇喆說，「文心O'LIVE」位於台中四期重劃區，開發較早，生活機能完熟，坐擁崇德、北平、天津、熱河四大商圈，為名校學區，又能坐收14期建設紅利，基地面積680坪，總戶數162戶、8店面，規畫36至54坪、三至四房。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言