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彰化二林武德殿 學生設計活化模型

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
國立二林工商聯合畢業設計展，學生關懷在地文化的設計引起鎮長蔡詩傑興趣，俯身細看。圖／二林工商提供
國立二林工商聯合畢業設計展，學生關懷在地文化的設計引起鎮長蔡詩傑興趣，俯身細看。圖／二林工商提供

彰化縣有兩座武德殿，都是縣定歷史建築，彰化武德殿已完成整修常舉辦活動，二林武德殿修復中，地方學子參考民眾期待，以「我愛二林再見儒林風華」為主題設計二林武德殿活化再利用的模型；文化局說，二林武德殿尚未規畫內部設計，感謝學生發想，將博採眾議發揮二林武德殿的文資功能。

中彰投三縣市都有武德殿，大多產權清楚完成整修，例如彰化武德殿完成整修，2005年10月重新啟用；二林武德殿牽涉私人產權，縣政府、鎮公所和地主談判20多年，決議以文化資產私有地容積轉移的模式取代強制徵收，創下彰化首例。

彰化縣政府斥資3千萬元，一面開工、一面把容積轉移都計案送審，地主認為應轉移成功再動工整修，導致二林武德殿去年5月開工，地主在開工典禮拉白布條抗議。所幸之後整修進度順利，預計2025年4月竣工。

國立二林工商舉辦聯合畢業設計展，建築設計群學生主題「我愛二林再見儒林風華」，把二林武德殿改造為二林老街遊客中心的新起點，為二林中正路的百年老店做「舊衣新裝」、開設與在地特色結合的文青創新的商店，讓老店中藥行、什貨店都文青一下。

文化局表示，二林武德殿是古蹟修復，基本上修舊如舊、恢復原貌，通常不會另外加入新的設計，將依文化資產保存法修復及再利用調查結果執行規畫設計，目前未有其他內裝工程，二林工商學生作品令人驚艷，提供多元想像值得鼓勵，文化局將廣納建言讓二林武德殿做最好活化再利用。

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