台中市政路延伸 全線2026年完工

推動17年的台中市市政路延伸工程，分2標均已動工，其中1標工程進度達55%，全線預計2026年底完工，未來市政路打通後，串聯七期、台中工業區、精密機械園區、中科園區，並有效分流台灣大道、朝馬路、五權西路、向上路的車流，提供更便捷的交通。

台中市政路延伸工程全長1950公尺、寬60公尺，含用地費、工程費，共73億9552萬元，中央補助23億9054萬元，市府自籌50億498萬，共分2標施作，預計2026年底全線完工。

建設局長陳大田表示，市政路延伸第1標工程從工業區到安和路，全長約750公尺，2022年動工，包含安和路上協和一橋改建、滯洪箱涵新建及東大溪箱涵施作，目前工程進度約55%，預計2025年初完工，完工後將先行通車，可分流車輛至安和路及往南屯交流道，有效紓解周邊易塞車節點。

陳大田說，第2標是從安和路到環中路三段，今年1月開工，因路段需跨越筏子溪、穿越高速鐵路及國道中山高口速公路，工程難度極高且複雜，包含施作國內「橋寬最大的脊背橋」、國內「最大規模的穿越國道管冪」施工等。

建設局指出，市政路第1標正施工中，工程前期遭遇眾多管線，經團隊積極協調相關管線單位，目前皆已順利排除；第2標相關作業計畫已分別送主管機關核備，預計今年第3季開始進行第1支管冪推管作業。