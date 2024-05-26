台中大甲鐵砧山桂花泉步道 居民參與修繕

台中大甲鐵砧山風景特定區「桂花泉登山步道」是鐵砧山主要景點之一，從步道可眺望大安溪河谷及大安海濱，台中市政府觀旅局去年整建該步道，目前施工封閉，工程採還原歷史工法的方式修繕，好漢坡路段由具經驗的團隊專家帶在地民眾以工作坊形式進行，與居民共創有地方記憶的生態步道。

觀旅局長陳美秀表示桂花泉步道好漢坡路段採用手作步道的施工方法，考量卵石步道為大甲區域重要的古道構築方式，在兼顧環境歷史記憶的考量下，步道採還原歷史工法的方式修繕，將好漢坡旁的水泥鋪面拆除，改採較自然、非水泥與透水性的卵石材質，兼顧將人工設施減量與提升步道自然性。

步道形式兼具耐用、低維護成本、低碳足跡、具無痕山林理念，希望借重千里步道協會的經驗，考量當地氣候、水文條件選擇適當的工法來手作步道，使用自然堆疊方式為步道增加「護石」增加階梯寬度，護石採用傳統工法須作成有高低差或龍抬頭的形式，作為行人上下行的煞車或交錯停留用途，希望與在地居民共創有地方記憶的生態步道。

觀旅局希望將桂花泉步道完整串聯，營造各年齡層都適合來健行的「全齡友善休憩步道」，步道修繕完成後，可供遊客感受當地的紅土地質、鐵砧山文學詩詞、鄭成功歷史、端午節相關的取水及採草藥文化、在地特色植物、還能遇到各種動物昆蟲，也可能看到過境的赤腹鷹、灰面鵟鷹、紫斑蝶等。