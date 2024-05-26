中市身障人數增 雇用機構卻變少

台中市身心障礙者逐年攀升，但市議員卻指出，台中市提供身障者就業的公私立雇用機構卻減少，公立機構實際進用人數去年更較前年減少130人，要求勞工局輔導改善。勞工局長林淑媛說，目前全市公私立雇用機構共2124間，近5成機構已超額進用，將持續督促並鼓勵增加進用人數。

市議員朱暖英指出，據衛福部資料顯示，台中市近3年的身心障礙者，從2021年12萬9869人、2022年13萬219人，到2023年已增加到13萬3184人，但勞動部統計2022年底，台中市共2151家義務的公私立機構，提供就業給身障者，但到了去年底只剩2120間，減少31家。

朱暖英說，中市身心障礙者變多，但公私立雇用機構數量卻變少；公立機構實際進用人數也從2022年的2891人，去年減少到2761人，「公立進用人數都減少，要如何鼓勵私立機構？」要求市府輔導改善。

台中市脊髓損傷者協會總幹事柯坤男說，協會會員394人，有9成以上為輪椅使用者，但部分學校因欠缺無障礙設施，不願進用輪椅族，更何況私人機構的廁所、斜坡及通道對輪椅族都不友善，開出職缺更排除輪椅族，身障者的就業權利被剝奪，盼市府協助就業。

勞工局長林淑媛表示，截止今年3月，台中市身障勞工共6.7萬餘人，公立雇用機構共488家，其中217家超額進用身障者；私立雇用機構1636家，其中超額進用824家。勞工局每年辦多場定額進用、職務再設計及合理調整等宣導會，也推動超額進用獎勵金及表揚活動，義務機構如第一次未足額進用，會由就服員訪視輔導。

勞工局表示，設有4個身障職業重建服務中心，協助就業媒合，若其就業技能較不足，提供庇護性就業服務，目前台中有8家庇護工場，提供120個就業機會，也有身障者職業訓練專班，協助身障者穩定就業。