快訊

顧客付錢給「48年前10元紙幣」 內行一看急喊「快收藏」：撿到寶

台股下周逢電腦展前AI受矚目 留意股東會、MSCI調整

屏東大平少棒為籌赴美比賽費發愁 「神秘女子」一次捐480萬元全包下

賴和音樂節彰化登場 聲援反國會擴權

中央社／ 彰化縣25日電

賴和文教基金會今天舉行賴和音樂節，盼透過文學音樂節以走讀小旅行、文學音樂會、戲劇等跨界結合，推廣賴和文學閱讀，讓賴和行動精神走入日常實踐，現場也聲援反國會擴權。

有「台灣新文學之父」之稱的賴和130歲冥誕，賴和文教基金會今天下午至晚間在彰化藝術館舉辦「賴和音樂節」，適逢賴和基金會成立30年、賴和音樂節15年，活動盛大舉行，也辦理30年特展、彰化文學旅行、賴和文學音樂會鬥鬧熱文化市集、賴和墓獻花等活動。

賴和文教基金會透過新聞稿表示，2010年後，賴和音樂節在彰化深根，志工從彰化文學小旅行導覽到實踐公民行動，不同世代台灣青年投入其中，以賴和精神為核心，透過台灣文學與歷史路徑，創造精彩多樣「遇見」賴和的記憶，回應當代台灣關於認同、土地、人民。

基金會表示，特展首次曝光賴和家族醫館生活老照片，及賴和百歲冥誕、1994年台灣首次以「台灣文學」主題研討會、與會日治時期前輩作家珍貴影音；今天音樂節則邀台灣文學入歌的音樂創作者齊聚彰化，跨越時代、語言和族群，唱自己的歌、讀自己的文學。

聲援反國會擴權公民行動，音樂節一面背板也印上黑底白字「守護民主，公民發聲」，不少支持者貼上手寫便利貼表達民主理念，基金會也免費提供引自賴和作品文字布條給民眾，布條寫著「世間未許權存在，勇士當為義鬥爭」、「眼前的幸福雖享不到，也須為著子孫鬥爭」等內容，表達對公民對抗強權的聲援。

彰化 賴和 音樂會

延伸閱讀

郭國文扛責、陳金鐘專職 力爭民進黨台南市主委

「鳴笛、按喇巴」也不讓…租賃車惡意擋救護車3分鐘 彰化警將開罰

綠批國會擴權 游淑慧：過去8年擴權不嚴重？

彰化首度與傳藝中心合作 全台31南北館匯演集章拿好禮

相關新聞

警方承認取締瑕疵 南投縣長許淑華不用幫240萬元罰款買單了

南投縣長許淑華不用為240萬元爭議罰單買單了！南投縣台21線測速取締爭議，導致上千名駕駛人被開罰單，引發民怨。許淑華表示...

保險業不願接災修工程保險 南投災區重建受衝擊

南投縣仁愛鄉去年因卡努風災受創嚴重，復建工程仍在進行，卻傳出承包廠商因保險公司不願承保，讓廠商也對參與災修工程意願低落。...

房地產景氣熱絡 彰化就博覽會營造業祭出7.5k搶人

為因應畢業季求職、轉職潮，彰化縣政府今天上午在國立和美實驗學校舉辦就業博覽會，36家廠商參與徵才，提供1000個以上工作...

影／台中24名獨居長者齊聚圓明星夢 失臂和全盲兄弟感受社會暖流

矽品精密和華山基金會今天在台中市舉辦「相揪出國趣」活動，邀請24位獨居長者梳妝打扮換上和服秒到日本，長者再上台演唱，一圓...

中市市政路延伸一標工程進度過半 預計全線2026年底完工

台中市市政路延伸工程分2標施作，2標均已動工，其中1標工程進度達55%，全線預計2026年底完工，未來市政路打通後，串聯...

南投逾千張超速罰單惹議 縣長：我負責

南投台21線埔里至日月潭路段實施測速照相，2022年南投議會決議，要求將限速時速60公里放寬至80公里，今年4月南投警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。