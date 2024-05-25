中市外埔廍子里長補選投票率破6成8 廖郁林代父出征勝

台中市外埔區前廍子里長廖泰祥因違反選罷法被判當選無效，今天在廍子、土城聯合里活動中心進行補選，由廖前里長兒子廖郁林及第三屆廍子里長陳再福姪子陳揚哲2人登記參選，開票結果，由1號廖郁林以412票勝出，台中市選委會將在5月28日召開委員會審議後公告選舉結果。

該里選舉人數1087人，里民投票踴躍，投票率逾68%。台中市政府民政局長吳世瑋表示，整天投開票過程順利，無違規情形發生。

吳世瑋表示，外埔區前廍子里長廖泰祥因民事判決當選無效被解除職務，依地方制度法規定，里長剩餘任期超過2年，依法須在3個月內補選。據統計，今天投票數740票，其中有效票735票、無效票5票，投票率逾6成8，開票結果，1號廖郁林412票、2號陳揚哲323票，由廖郁林勝出，當選人將在當選公告後10日內宣誓就職。

民政局說明，今天外埔區廍子里長補選，1號候選人廖郁林代父出征，獲得里民支持順利當選，外埔區長葉聯慶代表台中市長盧秀燕及局長世瑋致贈紅榜及蘭花恭賀，期勉當選人與市府共同為地方發展努力。廖郁林表示，感謝所有鄉親的支持相挺，他將秉持為民服務精神，打造更幸福的廍子里。