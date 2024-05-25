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彰化首度與傳藝中心合作 全台31南北館匯演集章拿好禮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣2024南北管藝術交流匯演暨彰化傳統戲曲節和國立傳藝中心合作，開幕場面盛大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2024南北管藝術交流匯演暨彰化傳統戲曲節和國立傳藝中心合作，開幕場面盛大。記者簡慧珍／攝影

國立傳統藝術中心首次和彰化縣政府合辦南管與北管的音樂系列活動，今南北館閣在彰化市踩街，一路吹彈唱到國定古蹟彰化孔子廟，展開兩天的南北管藝術交流匯演；縣政府為鼓勵民眾參與，今、明兩天及下個周休二日的相關活動都有集戳章活動，集滿3枚可兌換紀念品。

南北管發源於中國大陸，傳至台灣，彰化縣號稱在台的南北管原鄉，縣政府和文化局舉辦南北管整弦大會等藝文表演逾30年，2024南北管藝術交流匯演暨彰化傳統戲曲節和國立傳藝中心合作，邀請全台31個南北館閣及社團參加表演。

國立傳統藝術中心邀請南管樂團，彰化縣政府邀請縣內北管樂團、學校社團，沿著彰化女中側門踩街，行經彰化火車站、和平路三角公園，抵達會場彰化孔子廟，縣長王惠美、傳藝中心副主任鄒求強共同敲鑼開啟系列活動。

王惠美說，南管是唐朝宮廷雅樂，難得今年全國大匯演，南管戲曲保存者人間國寶合和藝苑老師林吳素霞和南管樂齊聚一堂，不但本周和下周的周休二日在彰化孔子廟及彰化南北館音樂戲曲館表演，還加碼端午連假3天在鹿港龍山寺有動靜態展演。

傳藝中心副主任鄒求強表示， 2018年起，傳藝中心每年在宜蘭舉辦全台南北管樂團大匯演，今年創新，首度移師南北管故鄉彰化縣且邀請全台管閣參加，發揚傳統藝術並保存傳承，讓大家都來欣賞南北管戲曲之美。

彰化縣2024南北管藝術交流匯演暨彰化傳統戲曲節和國立傳藝中心合作，南北館閣踩街。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2024南北管藝術交流匯演暨彰化傳統戲曲節和國立傳藝中心合作，南北館閣踩街。記者簡慧珍／攝影

孔子

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