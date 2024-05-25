彰化家扶今發扶助金與物資 新戶多兩成創扶助戶數新髙

彰化家扶中心5個服務處今同步發放兒少生活扶助金和物資，1698戶的家長和兒少領取。今年新戶扶助家庭約90戶，比去年多兩成，再創新高紀錄，彰化家扶配合縣政府和衛生局宣導開戶儲蓄、健檢，有健康才有財富，儲蓄是累積財富的起點。

彰化家扶中心一年兩次發放兒少生活扶助金和物資，今天是今年第一次。事前登記要健檢的316名家長分在五個服務處身體檢查，彰化市與和美區服務處配合政府推動兒童與少年未來教育及發展帳戶方案，40多名家長登記參加講習，15名家長當場開戶，每月為孩子儲蓄500元至1250元，政府相對等提撥存款，作為兒少未來教育及發展的基金。

彰化家扶統計，今年新戶扶助家庭90戶，以單親母親占比46%最高，其次是雙親家庭占29%；單親家庭變成被扶助的主因是離婚導致收入不足，占比為43%，其次是因照顧者身心障礙、入獄或久病導致收入不足，占比11%。

彰化家扶同時發放扶助金和白米、油、麵、醬油、餅乾、洗衣粉、衛生棉等物資；彰化家扶主任王震光說，家扶扶助戶有7成為單親及隔代教養家庭，近6成收入每月未滿2萬5千，經由認養人資助家扶兒少的生活、助學的扶助與其它急難救助，平時也提供多元專業性服務方案及才藝與技能培訓，建構受扶助親子的親職能力，增強各項謀職與教育資本，才能成功脫貧與重建家庭。