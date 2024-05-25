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影／假日活動多縣長被「攔截」接走 彰化學童盡責二次跳完街舞

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣中小學學生才藝社團展演第四場閉幕，工作團隊和埔心國小街舞隊留下快樂一幕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣中小學學生才藝社團展演第四場閉幕，工作團隊和埔心國小街舞隊留下快樂一幕。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長王惠美常說要為學生搭舞台施展才藝，教育處今年分區舉辦四場中小學學生才藝社團展演，壓軸場今在埔心國中活動中心登場，25校學生社團學員表演音樂和舞蹈，表演結束相約明年再見。

彰化縣中小學學生才藝社團展演今年邁入第三年，自3月30日到今天，以一校至少一社團的方式呈現學生多元才藝與社團學習成果，溪湖區25校學生社團各表演武術、太鼓、陶笛、儀隊、全民運動競技等才藝，副縣長林田富出席期勉學生五育均衡發展，適性揚才。

縣長王惠美場場出席，觀賞約半小時離開，今天壓軸展演，師生和家長預期縣長也會趕到為今年分區展演作完美Ending，因此埔心國小在今展演活動開幕時表演精彩街舞，由副縣長林田富代為觀賞。後來接到縣長會趕來的通知，壓軸表演隊伍留下等待，未料假日活動多，縣長被半途「攔截」，埔心國小仍按原計畫又表演一次街舞，成為少見的節目重複表演。

今天主辦學校埔心國中和溪湖區學校組成工作團隊，仍在活動閉幕時快樂大合影。湖東國小楊姓學童、埔心國中林姓學生等人都表示，很高興有機會登台，能和同學一起表演一點都不緊張，希望明年再來。埔心國中校長黃森明說，學生有實現表演夢想的舞台，各校藉此增進校際交流，都樂意明年再來觀摩。

才藝 街舞

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