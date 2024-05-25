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403強震感同身受 南投人熱心購買花蓮大西瓜助災區

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府行銷花蓮大西瓜，幫助花蓮農民減輕農產運銷壓力，吸引鄉親捧場。圖／讀者提供
南投縣政府行銷花蓮大西瓜，幫助花蓮農民減輕農產運銷壓力，吸引鄉親捧場。圖／讀者提供

0403大地震後，花蓮縣道路多處嚴重受損，南投縣緊鄰花蓮，921大地震時，更受創嚴重，花蓮強震南投人更感同身受，南投縣府和家樂福力挺花蓮，今天上午販售花蓮農產，尤其是花蓮大西瓜最受歡迎，以行動支持花蓮農產品，為災區民眾共盡心力。

家樂福南投店今天上午10時行銷花蓮農產，花蓮大西瓜每顆飽滿香甜多汁，重量達20台斤，每顆以299元販售。陳姓上班族騎機車，載著兩顆大西瓜回家，準備和親朋好友共享。他說，自己經歷過921地震，回想地震後面對被毀的家園，對未來相當惶恐，幸好全台各地踴躍捐助物資、捐款，讓他度過最艱困的時間，現在他有能力也要幫助花蓮農民，同時花蓮大西瓜鮮甜多汁，助人還能一飽口福，一舉兩得。

南投縣政府表示，台灣位於地震帶，0403大地震後，花蓮縣對外交通受損，衝擊農產品運銷和觀光業。南投縣觀光、農業這次也受地震波及，縣長許淑華邀請大家一起支持花蓮在地農產品，力挺花蓮農民。

家樂福店經理何嘉峰表示，這些西瓜來自花蓮縣壽豐鄉，種植在排水良好的砂質地壤土，並經120天種植，栽培管理期間沒使用生長調節劑，且符合兩倍長的安全採收期，讓消費者買的安心。

家樂福推動「食際行動」食物轉型計畫，與230多名微笑小農合作，堅持以合理的價格收購農產，透過產地直送保證新鮮，讓消費者吃得安心。這次和縣府合作，讓民眾共同來響應，用新台幣「下架」花蓮大西瓜，民眾也響應縣府一起做公益，將南投鄉親的愛心，傳達給花蓮災民。

南投縣政府行銷花蓮農產，壽豐鄉大西瓜香甜多汁，吸引消費者選購。圖／讀者提供
南投縣政府行銷花蓮農產，壽豐鄉大西瓜香甜多汁，吸引消費者選購。圖／讀者提供
南投縣政府行銷花蓮農產，花蓮西瓜香甜多汁，有民眾用機車載著兩顆大西瓜和家人親友分享。圖／讀者提供
南投縣政府行銷花蓮農產，花蓮西瓜香甜多汁，有民眾用機車載著兩顆大西瓜和家人親友分享。圖／讀者提供

921大地震 南投縣 花蓮強震

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