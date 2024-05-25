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保險業不願接災修工程保險 南投災區重建受衝擊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
力行產業道路柔腸寸斷，南投縣府近日啟動復建，第一階段7公里斥資近億元，明年1月完工。圖／南投縣政府提供
力行產業道路柔腸寸斷，南投縣府近日啟動復建，第一階段7公里斥資近億元，明年1月完工。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉去年因卡努風災受創嚴重，復建工程仍在進行，卻傳出承包廠商因保險公司不願承保，讓廠商也對參與災修工程意願低落。南投縣政府表示，已向公共工程委員會反映這個問題，希望金管會與保險業者協調繼續承保，以免影響災區重建。

南投縣議員黃世芳說，他陸續接到廠商陳情，承包縣府的災修工程，卻沒有保險公司願意承保，因為災修工程都是完工後驗收，雨季、颱風季即將到來，萬一工程期間受損，廠商需自負損失風險太高，對於參與災修意願低落。

黃世芳說，去年卡努風災仁愛、埔里都有道路橋梁受損，投89線力行產業道路沿路更有多段受損，廠商不願承包災修工程，將影響災區重建，他要求縣府設法協助廠商解決問題，否則以後南投縣發生災情，很難找到廠商施工。廠商也建議，災修工程是否可分段驗收，降低工程風險

南投縣去年風災受創嚴重，南投縣議會今年通過追加減預算，行政院公共工程委員會核定公共設施復建經費就高達53億餘元。仁愛鄉力行產業道路第一階段復建工程，從霧社端53公里處到46公里處長度僅7公里，就有33處災損，都是路基流失、山壁崩塌，工程經費需9700萬元，預計明年1月才能完工。

南投縣工務處長張弘岳說，災修工程因風險高，導致保險業承保意願低，全國各地都面臨相同問題，縣府已向公共工程委員會反映，希望工程會能與金管會邀集保險業協調，解決災修工程保險問題，仁愛鄉災修工程，已有8成正在施工或已完工，影響應不大，縣府也將評估是否可分段驗收，增加廠商參與意願。

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