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中市觀旅局和專家、民眾修繕鐵砧山桂花泉步道 共創地方記憶

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府觀旅局去年整建鐵砧山桂花泉步道，採還原歷史工法的方式修繕。圖／中市觀旅局提供
台中市政府觀旅局去年整建鐵砧山桂花泉步道，採還原歷史工法的方式修繕。圖／中市觀旅局提供

台中大甲鐵砧山風景特定區「桂花泉登山步道」是鐵砧山主要景點之一，從步道上可眺望大安溪河谷及大安海濱景色，台中市政府觀旅局去年整建該步道，目前施工封閉，採還原歷史工法的方式修繕，工程好漢坡路段由具經驗的團隊專家帶在地民眾以工作坊形式進行，與居民共創有地方記憶的生態步道。

台中市觀旅局長陳美秀表示，台中市長盧秀燕重視台中海線觀光，積極推動大甲鐵砧山建設；觀旅局去年向交通部觀光署爭取經費，以綠色低碳與生態共生為主軸，針對桂花泉步道做整建工程。

該工程好漢坡路段採用手作步道的施工方法，考量卵石步道為大甲區域重要的古道構築方式，值得保留發揚，在兼顧環境歷史記憶的考量下，步道採還原歷史工法的方式修繕，將好漢坡旁的水泥鋪面拆除，改採較自然、非水泥與透水性的卵石材質，兼顧將人工設施減量與提升步道自然性。

步道形式兼具耐用、低維護成本、低碳足跡、具無痕山林理念，希望借重千里步道協會的經驗，考量當地氣候、水文條件選擇適當的工法來手作步道，保留自然的步道環境。

陳美秀表示，為讓地方民眾對步道更有認同感，工程在好漢坡路段採用工作坊手作課程的形式，由具經驗的團隊專家帶領有志參與的在地民眾共同操作，採用還原歷史工法，依現地條件配合既有保留的主踏石，使用自然堆疊方式為步道增加「護石」增加階梯寬度，護石採用傳統工法須作成有高低差或龍抬頭的形式，作為行人上下行的煞車或交錯停留用途，希望與在地居民共創有地方記憶的生態步道。

觀旅局希望將桂花泉步道完整串連，營造各年齡層都適合來健行的「全齡友善休憩步道」，步道修繕完成後，可供遊客感受當地的紅土地質、鐵砧山文學詩詞、鄭成功歷史、端午節相關的取水及採草藥文化、在地特色植物、還能遇到各種動物昆蟲，也可能看到過境的赤腹鷹、灰面鵟鷹、紫斑蝶等。

觀旅局提醒，目前桂花泉登山步道施工封閉，全段整修步道及附屬設施，工區常有材料吊運，請民眾切勿通行以免發生危險。也建議到往大甲鐵砧山旅遊，可搭乘813副公車或開車至劍井、雕塑公園及忠靈祠等附屬停車場，由成功路上山，遊客沿途可欣賞到許多傳統文化的遺跡和景觀，如劍井廣場、雕塑公園、國姓廟、永信運動公園等景點。

台中市政府觀旅局去年整建鐵砧山桂花泉步道，採還原歷史工法的方式修繕。圖／中市觀旅局提供
台中市政府觀旅局去年整建鐵砧山桂花泉步道，採還原歷史工法的方式修繕。圖／中市觀旅局提供
台中市政府觀旅局去年整建鐵砧山桂花泉步道，採還原歷史工法的方式修繕。圖／中市觀旅局提供
台中市政府觀旅局去年整建鐵砧山桂花泉步道，採還原歷史工法的方式修繕。圖／中市觀旅局提供

鐵砧山

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