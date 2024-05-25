房地產景氣熱絡 彰化就博覽會營造業祭出7.5k搶人

為因應畢業季求職、轉職潮，彰化縣政府今天上午在國立和美實驗學校舉辦就業博覽會，36家廠商參與徵才，提供1000個以上工作機會，其中和固營造有限公司釋出7萬5000元的工地主任職缺，十分優渥，呈現目前房地產熱絡的景象。

活動現場推出三大創新專區，其中「復職者聯盟專區」協助中高齡、高齡者、新住民、二度就業婦女等潛在就業人口，提供多元豐富就業職缺；「產業特色專區」力邀汽、機車零組件產業參與就業媒合，舒緩產業人才荒；「僑外生專區」提供企業及應屆畢業僑外生面對面交流與對話平台，留住優秀人才。

此外，為因應畢業及暑期打工熱潮，縣府特別規劃「暑期工讀專區」，為在校生或畢業青年精心挑選各行各業暑期工讀體驗，盡早培養正確職場工作觀念；現場還有國軍及海巡署招募優質青年加入國軍行列。

縣長王惠美到場關心媒合情形表示，縣府每年舉辦6場大型就業博覽會及200餘場中小型媒合，會持續做勞工朋友的後盾，希望鄉親找到合適的工作，企業主找到合適的人才。

彰化縣職業工會總工會理事長陳朝雄表示，感謝王惠美縣長縣府團隊用心規劃相關就業媒合，各行業企業有人才可尋覓、勞工朋友可就業，共創雙贏。

其中，和固營造有限公司釋出工地主任職缺，每月薪水高達7萬5000元。縣府勞工處表示，其實最近幾次的徵才活動發現，營造業需才孔急，顯示目前的房地產景氣興盛，業者搶人現象恐將持續下去。