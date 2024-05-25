影／台中24名獨居長者齊聚圓明星夢 失臂和全盲兄弟感受社會暖流
矽品精密和華山基金會今天在台中市舉辦「相揪出國趣」活動，邀請24位獨居長者梳妝打扮換上和服秒到日本，長者再上台演唱，一圓明星夢；62歲原住民何貴城左手受傷，弟何貴章全盲，倆兄弟相依為命，在場感受社會溫暖，二人感動說，「有你們真好」。
矽品已持續13年捐款幫助華山獨居長者，今年是第14年，矽品志工社長李宛樺為體恤孤老長年獨自在家，無人交談，備感寂寞，今天和華山基金會，號召55位矽品志工擔任一日志工，陪伴24位長者梳妝打扮換上日式和服，透過發聲練習教學，讓長者都能高歌一曲走上星光大道，一圓明星夢；矽品精密現場捐贈20萬元常年服務經費及2000顆肉粽，盼孤老溫馨過端午節。
租屋潭子的原住民何貴城說，他與女兒住一起，父母與弟弟何貴章原本住在山上，二年前父母相繼去世，全盲弟弟獨居山上，何貴城不放心而求助華山基金會，最後將弟弟接到潭子同住，何貴城曾因車禍左手受傷，幾乎無法使力，弟弟工作中雙眼受傷，全盲多年，倆兄弟今天一起參加活動，全盲弟弟已練好一首台語歌準備上台演唱，哥哥獲知後很驚訝，佩服弟弟練台語歌的毅力。
矽品精密支持華山基金會服務獨居長者，今天在端午前夕「愛老人 動起來」，發動志工和家人，用行動表達敬老心意。邀請香氛老師王麗文，教導志工製作面膜、簡易化妝及按摩技巧，幫長者們換上和服，讓每位爺奶享受美美的尊榮服務。聲樂老師洪家欣教發聲練習，24位長者再分組走上星光大道，表演「快樂的出帆」；許多長者看到自己的打扮，快樂到手舞足蹈。
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