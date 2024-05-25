中市市政路延伸一標工程進度過半 預計全線2026年底完工
台中市市政路延伸工程分2標施作，2標均已動工，其中1標工程進度達55%，全線預計2026年底完工，未來市政路打通後，串聯七期、台中工業區、精密機械園區、中科園區，並有效分流台灣大道、朝馬路、五權西路、向上路的車流，提供民眾更便捷的交通。
台中市政路延伸工程推動17年，全長1950公尺、寬60公尺，含用地費、工程費，共73億9552萬元，中央補助23億9054萬元，市府自籌50億498萬，共分2標施作，預計2026年底全線完工。
建設局長陳大田表示，市政路延伸第1標工程(工業區一路至安和路)，全長約750公尺，2022年動工，包含安和路上協和一橋改建、滯洪箱涵新建及東大溪箱涵施作，目前工程進度約55%，預計2025年初完工，完工後將先行通車，可分流車輛至安和路及往南屯交流道，有效紓解周邊易塞車節點。
陳大田說，第2標(安和路至環中路三段)今年1月開工，因路段需跨越筏子溪、穿越高速鐵路及國道中山高口速公路，工程難度極高且複雜，包含施作國內「橋寬最大的脊背橋」、國內「最大規模的穿越國道管冪」施工等，目標2026年底完工通車。
建設局指出，市政路第1標正施工中，工程前期遭遇眾多管線，經團隊積極協調相關管線單位，目前皆已順利排除；第2標目前已完成「脊背橋丁類危險性工作場所報告」，送勞動部職業安全衛生署核備，並將「管冪工法穿越國道施工計畫書」送交通部高速公路局核備、「毗鄰高速鐵路施工計畫書」送交通部鐵道局等，預計今年第三季開始進行第1支管冪推管作業。
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