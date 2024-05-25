延伸鐵道觀光軸線 彰化台鐵舊宿舍群動工修復

彰化市公所與台鐵公司推動彰化台鐵舊宿舍群3棟歷史建築修復工程，昨天舉行開工典禮，文化部補助65%，斥資7836萬元進行修復，預計明年底完工，未來整修後將規畫文創團體進駐，打造文創育成中心兼遊客中心。

文化部文資局副局長粘振裕、鐵路局台中工務段長朱我帆、彰化市長林世賢、縣議會副議長許原龍以及文化局長張雀芬等人參與動工典禮。

林世賢表示，彰化台鐵宿舍群擁有百年歷史，2018年全區登錄為文化景觀，這是台灣日治時期至今保存相對完整的台鐵員工居住聚落，也是彰化鐵道觀光軸線最完整的腹地，修復工程不僅修復建築物，更是將這片文化寶藏重新注入生機。

彰化市台鐵舊宿舍群第3期修復工程總經費7836萬元，文化部文資局補助65％，鐵路局出資35％，修復建築物包括彰化市彰美路一段8巷1號、8巷3、5、7號及8巷2、4號。

林世賢說，彰化台鐵舊宿舍群具國際級鐵道文化觀光景點潛力，除了硬體建物，也記錄日治迄今的鐵道文化演進，公所與台鐵公司合作，陸續完成第1期綠美化工程、打造舊宿舍廣場，第2期開放空間改善工程、改善宿舍區巷道及增添指標與裝置藝術等，未來宿舍群修復後，可為彰化鐵道文化打造新景點，吸引更多遊客。