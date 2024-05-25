南投逾千張超速罰單惹議 縣長：我負責

南投台21線埔里至日月潭路段實施測速照相，2022年南投議會決議，要求將限速時速60公里放寬至80公里，今年4月南投警方未經公告，改從時速70公里就開始取締，用路人不知情有人連收7張罰單，執行2周才喊停。議員批評執法不當。南投縣長許淑華說，將與監理單位研議，若罰單無法撤銷，她會全額負擔。

南投縣警局長吳耀南說，交通違規是由監理站裁處，建議違規駕駛人向監理站辦理歸責，避免遭記點；因執法有爭議，測速照相設備已先暫停，未來如何執行，將與監理站討論。警方初估，初估開出1000多張罰單，以最低超速罰款1600元計算，總金額約160萬元以上。

台21線51.1K埔里桃米坑至53.9K魚池澀水，因車流量大且有連續彎道，南投縣警局於2022年4月實施區間測速照相取締，居民多次陳情後，縣議會當時決議，依速限時速60公里彈性放寬20公里，車速超過時速80公里才開罰。

不過，警政署今年初行文，超速取締彈性限10公里，警方將調整後，並未對外公告，4月起陸續有駕駛人接到罰單才發現，甚至有人一連接7張罰單，引發民怨。

縣議員石慶龍說，警方調降測速照相速限，卻未對外公告，警方、縣府應加強宣導，不能讓民眾無辜被開罰。縣議員林儒暘說，超速違規除罰款，還有記點處分，嚴重甚至會吊扣駕照，縣府、警察局和監理站溝通有落差，應跨單位協調處理，不應該處罰駕駛人。

許淑華說，當初議會決議 放寬到80公里，但警政署今年行文，依規定測速取締彈性只有10公里，因此該路段超過70公里就會取締，許多民眾無辜被罰，將與監理單位溝通，盼重新裁罰，若無法開罰，她將吸收罰款。