中捷擬發終身免費卡 議員要求訂法源

台中捷運綠線通車後，發行各種優惠票卡，除常見的一日票、24小時票卡等，中捷2022年慶祝累積千萬乘客時，發放過365天可無限搭乘的「黑鑽卡」，近日又傳出要發放「終身免費卡」，議員質疑，中捷優惠卡越發越多，應要有法源依據。台中市長盧秀燕說，中捷非公務機關，將制定相關辦法。中捷表示，報請董事會同意後發放。

中捷綠線2021年4月正式營運後，隔年9月累積運量破千萬人次，中捷針對第1000萬名乘客發放「黑鑽卡」，當時除在市政府站被「捕獲」的蔣姓夫婦，同時段其他站另有4人進出，都獲得這張黑鑽卡。

中市議員曾朝榮說，當時市府說是最尊榮的「黑鑽卡」，可365天無限量搭乘中捷，最近中捷隨機砍人事件發生，市府針對事故列車內的16名乘客，要發放「終身免費卡」，比「最尊榮」的黑鑽卡還要「更尊榮」，中市府發放各種優惠卡有法源依據嗎？未來會不會出現超越終身免費的極致尊榮卡？

議員李天生說，他支持發終身免費卡，鼓勵見義勇為的民眾，但中捷或中市府要訂定相關法源，未來發卡後可免費搭乘，到底是記名卡限制當事人使用？還是持卡都可以免費搭車？未來要如何實施，都要有法源規範。

盧秀燕表示，早期搭乘台鐵或飛機上生孩子，都可能終身免費搭乘，很多軌道建設都有，這不是台中市發明的；中捷是公司，並非公務機關，不需訂定法律，但是要訂定相關規定。

中捷董事長顏邦傑說，中捷會明訂相關規範，再發放卡片，不過中捷是「公司」，按公司法運作，將會提報董事會，通過後即可實施。