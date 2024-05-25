待轉區太小 機車「滿出來」挨罰惹怨

東海大學周邊的國際街、台灣大道路口車流多，該路口機車待轉區太小，待轉騎士排到慢車道上，有東海大學學生投訴，警察在對向的馬路守株待兔，不少人因此被開罰單，痛批市府設陷阱搶錢。中市警察局長李文章說，警察如此開單並不妥，但依規定，紅燈亮起不能跨越道路停止線，將到現場會勘改善。

交通局長葉昭甫說，該處路口空間有限，現有機車待轉區已經畫設到最大，將觀察當地車流與待轉機車數量，再研議改善方案；針對待轉機車溢出待轉區，目前已退縮行穿線140處，擴大路口待轉空間，並增設機車左轉專用道23處。

路口機車待轉區太小，左轉機車常滿出來占用到行穿線，影響行人通行。台中市議員林祈烽說，機車待轉區空間不足常見，例如中清路、大鵬路口，河南路、長安路口，河南路、福上巷口都如此，待轉機車滿出來占據人行道，甚至影響行人通行，市府應該盤點與改善。

林祈烽說，國際街、台灣大道路口的待轉機車多，多名學生投訴，該處待轉區太小，尖峰時段機車停不進去，一路排到慢車道上，待轉騎士得貼著道路邊緣排隊等待轉。

多名學生投訴，本月初因為待轉區滿了，排隊在慢車道上等左轉，結果一轉過去就被埋伏的警察攔下開罰單。議員批評說，因待轉區空間不足，機車無法塞進去待轉區，結果因此被攔查開單，民眾怎會服氣？明顯是設計失當，卻害機車族挨罰。

葉昭甫說，國際街道路寬度小，加上有天橋、公車專用道等設施，目前待轉區已經規畫到最大，待轉區空間確實受限，但理論上並非停在機車待轉區外就會違規，目前沒有這樣的規定，將針對路口狀況研擬改善方案。

李文章說，警察守株待兔開罰確實不妥，但待轉機車若沒有跨越道路停止線，確實不能在紅燈時跟著待轉區的機車左轉，依現行規定如此確實違規，學生若對罰單有疑義，可提出申訴。