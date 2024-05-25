聽新聞
test
0:00 / 0:00

待轉區太小 機車「滿出來」挨罰惹怨

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導
東海大學旁的國際街、台灣大道路口，機車待轉區空間不足，待轉騎士一路排隊到慢車道，有學生因此遭開罰單，批評警方設陷阱搶錢。圖／台中市議員林祈烽提供
東海大學旁的國際街、台灣大道路口，機車待轉區空間不足，待轉騎士一路排隊到慢車道，有學生因此遭開罰單，批評警方設陷阱搶錢。圖／台中市議員林祈烽提供

東海大學周邊的國際街、台灣大道路口車流多，該路口機車待轉區太小，待轉騎士排到慢車道上，有東海大學學生投訴，警察在對向的馬路守株待兔，不少人因此被開罰單，痛批市府設陷阱搶錢。中市警察局長李文章說，警察如此開單並不妥，但依規定，紅燈亮起不能跨越道路停止線，將到現場會勘改善。

交通局長葉昭甫說，該處路口空間有限，現有機車待轉區已經畫設到最大，將觀察當地車流與待轉機車數量，再研議改善方案；針對待轉機車溢出待轉區，目前已退縮行穿線140處，擴大路口待轉空間，並增設機車左轉專用道23處。

路口機車待轉區太小，左轉機車常滿出來占用到行穿線，影響行人通行。台中市議員林祈烽說，機車待轉區空間不足常見，例如中清路、大鵬路口，河南路、長安路口，河南路、福上巷口都如此，待轉機車滿出來占據人行道，甚至影響行人通行，市府應該盤點與改善。

林祈烽說，國際街、台灣大道路口的待轉機車多，多名學生投訴，該處待轉區太小，尖峰時段機車停不進去，一路排到慢車道上，待轉騎士得貼著道路邊緣排隊等待轉。

多名學生投訴，本月初因為待轉區滿了，排隊在慢車道上等左轉，結果一轉過去就被埋伏的警察攔下開罰單。議員批評說，因待轉區空間不足，機車無法塞進去待轉區，結果因此被攔查開單，民眾怎會服氣？明顯是設計失當，卻害機車族挨罰。

葉昭甫說，國際街道路寬度小，加上有天橋、公車專用道等設施，目前待轉區已經規畫到最大，待轉區空間確實受限，但理論上並非停在機車待轉區外就會違規，目前沒有這樣的規定，將針對路口狀況研擬改善方案。

李文章說，警察守株待兔開罰確實不妥，但待轉機車若沒有跨越道路停止線，確實不能在紅燈時跟著待轉區的機車左轉，依現行規定如此確實違規，學生若對罰單有疑義，可提出申訴。

警察 轉機

延伸閱讀

台中機車待轉區空間太小 議員籲改善交通陷阱

影／警守株待兔？學生怨東海大學旁「待轉區太小」 機車滿出來被開單

台中「五虎警」找回60失蹤人口 他曝離家最常見原因是…

政院核定中捷綠線延伸 中市府啟動綜合規劃案採購作業

相關新聞

颱風生成！葡萄農遇大雨「開口笑」 急召子女搶收夏果

氣象預報下波鋒面更強，又有颱風生成，彰化縣葡萄夏果進入採收期，農民急得召集子女今天小周末請假幫忙搶收；溪湖鎮農會今表示，...

南投逾千張超速罰單惹議 縣長：我負責

南投台21線埔里至日月潭路段實施測速照相，2022年南投議會決議，要求將限速時速60公里放寬至80公里，今年4月南投警方...

延伸鐵道觀光軸線 彰化台鐵舊宿舍群動工修復

彰化市公所與台鐵公司推動彰化台鐵舊宿舍群3棟歷史建築修復工程，昨天舉行開工典禮，文化部補助65%，斥資7836萬元進行修...

中捷擬發終身免費卡 議員要求訂法源

台中捷運綠線通車後，發行各種優惠票卡，除常見的一日票、24小時票卡等，中捷2022年慶祝累積千萬乘客時，發放過365天可...

待轉區太小 機車「滿出來」挨罰惹怨

東海大學周邊的國際街、台灣大道路口車流多，該路口機車待轉區太小，待轉騎士排到慢車道上，有東海大學學生投訴，警察在對向的馬...

還「垃圾債」！溪洲焚化爐處理量吃緊 破袋檢查把關

彰化縣溪州焚化爐處理量吃緊，環保局發函通知全縣26鄉鎮市，7月起提高清潔車整車退運門檻，每車檢出12個可回收資源就退運；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。