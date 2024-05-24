還「垃圾債」！溪洲焚化爐處理量吃緊 破袋檢查把關

彰化縣溪州焚化爐處理量吃緊，環保局發函通知全縣26鄉鎮市，7月起提高清潔車整車退運門檻，每車檢出12個可回收資源就退運；員林市清潔隊發現夏季一到，被當成垃圾丟的手搖飲廢棄紙數量大增，市公所公告27日起，派稽查員隨車隨機破袋檢查，一旦發現可回收資源即拒收。

環保局今表示，溪州焚化爐因歲修期間委託外縣市代處理彰化縣廢棄物，欠下一些「垃圾債」，目前處理量接近飽和，因應未來零碳排的環保目標，必須落實垃圾分類的習慣，近期抽查結果顯示，全縣半數鄉鎮市的垃圾回收不合格率超過60%，自7月起清潔車到焚化廠隨機破袋檢查，若發現1車檢出超過12個可回收資源就整車退運。

員林市清潔隊發現，夏季來了，垃圾包內手搖飲廢棄紙杯數量激增，有些民眾會分類到資源回收袋，卻沒撕掉塑膠膜或丟棄吸管，還有垃圾包裡的便當紙盒數量也不少，民眾懶得清洗連同骨頭菜渣一併丟棄，或是分類後沒清理紙盒內廚餘，27日起隨車隨機破袋檢出這些垃圾都拒收。

員林清潔隊今指出，清潔隊到焚化廠，一袋垃圾檢出3個以上可回收物，繼續破袋檢出合計12個可回收物，就會被整車退運，員林清潔隊稽查員隨機在全市13條清運路線破袋檢查，發現垃圾袋中含有回收物即拒收，經勸導後仍不配合改善者將依廢棄物清理法開罰1200元至6000元。