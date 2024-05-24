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延伸鐵道觀光軸線 彰化台鐵舊宿舍群第3期修復工程開工
彰化市公所與臺鐵公司合作推動彰化臺鐵舊宿舍群三棟歷史建築修復工程，今天舉行開工典禮，在文化部補助下共斥資7836萬元進行修復，預計明年底完工，未來將規劃為文創團體進駐空間，打造文創育成中心兼遊客中心。
文化部文資局副局長粘振裕、鐵路局台中工務段段長朱我帆、彰化市長林世賢、縣議會副議長許原龍、縣府文化局長張雀芬等地方人士今天參與動工典禮。
林世賢表示，擁有百年歷史的彰化臺鐵舊宿舍群，2018年全區登錄為文化景觀，是台灣日治時期至今保存相對完整的臺鐵員工居住聚落，也是彰化鐵道觀光軸線最完整的腹地，修復工程不僅是為了修復建築物，更是將這片文化寶藏重新注入生機。
彰化市臺鐵舊宿舍群第三期修復工程總經費7836萬元，由文化部文資局補助65％，鐵路局出資35％，修復建築物包括彰化市彰美路一段8巷1號、8巷3、5、7號及8巷2、4號。
林世賢說，彰化臺鐵舊宿舍群具有成為國際級鐵道文化觀光景點的潛力，不僅是一個建築群，更是一段富有故事的歷史長廊，公所與臺鐵公司持續合作，已完成第一期綠美化工程、打造舊宿舍廣場，第二期開放空間改善工程、改善宿舍區巷道及增添指標與裝置藝術設施，希望為地區鐵道文化和旅遊產業注入新的活力，吸引更多遊客造訪。
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