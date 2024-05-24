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高美濕地景觀餐廳規劃一半不蓋了 中市府曝停辦原因

聯合報／ 記者余采瀅洪敬浤／台中即時報導
被譽為「一生必遊一次」的高美濕地，是台中國際級的觀光景點，假日遊客眾多。記者洪敬浤／攝影
被譽為「一生必遊一次」的高美濕地，是台中國際級的觀光景點，假日遊客眾多。記者洪敬浤／攝影

被譽為「一生必遊一次」的高美濕地，是台中國際級的觀光景點，市府原規畫在鄰近興建景觀餐廳，設置廁所、餐廳與商場，未料市府近期決定停辦；議員質疑，設計監造預算達千萬，中途解約浪費公帑。經發局長張峯源說，經評估高美溼地缺乏公廁，並非景觀餐廳，因此停止該案，重新調整規劃，並將增設廁所。

民進黨市議員楊典忠表示，高美濕地遊客眾多，但鄰近缺乏服務性設施，包括公廁、指標、攤販小吃都不足，市府原規劃興建4層樓景觀餐廳，設計監造預算1023.7萬元，工程經費初估約1.6億元。不過，盧市長今年1月開完營運管理會議後，經發局3月就把景觀餐廳計畫停掉，4月未向台中市議會提出專案報告，景觀餐廳設計監造預算高達千萬，規劃一半中途解約，痛斥浪費公帑。

楊典忠說，景觀餐廳計畫中止後，重新規畫要再花好幾年，未來高美濕地要繼續編經費跟民間停車場、宮廟租借廁所，高美濕地是國際景點，但市府卻是如此態度，實在不可思議。

台中市長盧秀燕表示，高美溼地景觀餐廳是一項評估案，由她親自主持該計畫，規畫過程中發現缺的是廁所，不是景觀餐廳，且國內外觀光客都批評地方攤位小吃混亂，未來除會增加廁所數量，並加強管理避免亂象。

經發局長張峯源說，高美濕地景觀餐廳規劃一樓是廁所，二、三樓是餐廳加商場，經評估景觀餐廳功能與南邊遊客中心重疊，因此決定停止規劃案，將增加廁所數量，並活絡南邊遊客中心的遊憩功能。

農業局長張敬昌說，高美濕地目前共有4座廁所，距離木棧道約50至200公尺，最遠不超過450公尺，其中一座公廁是當地的活動中心，並非全數都租借。

中市府原規畫在台中高美濕地興建景觀餐廳，近期決定停辦，市議員楊典忠質疑，設計監造預算達千萬，中途解約，痛斥浪費公帑。記者洪敬浤／攝影
中市府原規畫在台中高美濕地興建景觀餐廳，近期決定停辦，市議員楊典忠質疑，設計監造預算達千萬，中途解約，痛斥浪費公帑。記者洪敬浤／攝影

廁所 餐廳 高美濕地

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