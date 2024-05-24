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薄瑞光21日拜會盧秀燕 藍解讀：私下討論總統就職談話

聯合報／ 記者洪敬浤余采瀅／台中即時報導
美國在台協會前主席薄瑞光（左）21日下午拜會台中市長盧秀燕，引發政壇話題。圖／中市府提供
美國在台協會前主席薄瑞光（左）21日下午拜會台中市長盧秀燕，引發政壇話題。圖／中市府提供

美國在台協會AIT前主席、現任智庫太平洋世紀研究所長薄瑞光（Raymond Burghardt），21日拜會台中市政府，台中市長盧秀燕親自接見。中市府今發布新聞稿揭露，盧秀燕說，薄瑞光事AIT在任最久的主席，也是與台灣有深厚情誼的外交人物，過去曾居住台中。對於兩人談話，盧秀燕表示，基於對國際外賓的尊重，她不便透露談話內容。

薄瑞光20日參加賴清德總統就職典禮後，隔天到台中拜訪盧秀燕。雙方是否觸及盧秀燕的訪美行程？盧秀燕不正面回應，只強調雙方相談甚歡。

薄瑞光主動拜會中市府，國民黨議員李中解讀，他認為美方非常看好盧秀燕，AIT主席羅森伯格、處長孫曉雅都曾拜會盧秀燕，薄瑞光也是重要外交人士，盧秀燕也國民黨的重要政治人物，拜會行動很正常。

李中說，重點是薄瑞光在總統就職典禮後，就與盧秀燕會面，前總統蔡英文過去說「兩岸互不隸屬」，具有模糊的轉圜空間，但賴清德總統說兩個國家互不隸屬，就失去了緩衝空間，薄瑞光拜會盧秀燕，可能想知道她的看法，私底下或許有更多討論。

民進黨議員江肇國說，薄瑞光與盧秀燕應該是舊識，兩人有私下情誼，這次除了敘舊，也可能是美方透過特定人士，就台灣的主要政治人物進行了解，盧是國民黨內不可能不注意的政治人物，美方肯定會想有所接觸與瞭解，這次拜會應該平常心看待，畢竟盧不是現在的主角，屬於盧秀燕的520時機還沒到。

中市府新聞稿指出，薄瑞光關心台中經濟、建設等議題；薄瑞光提到，過去曾居住台中，就在當時的美軍俱樂部、目前的美村綜合服務園區附近。盧秀燕表示，他擔任市長5年，過去台灣發展重南北，希望中部地區能均衡發展，任內建立中部過去缺乏的建設與制度；他邀請薄瑞光在園區落成時，出席剪綵儀式。

美國在台協會前主席薄瑞光（左二）21日下午拜會台中市長盧秀燕，引發政壇話題。圖／中市府提供
美國在台協會前主席薄瑞光（左二）21日下午拜會台中市長盧秀燕，引發政壇話題。圖／中市府提供
美國在台協會前主席薄瑞光21日下午拜會台中市長盧秀燕，引發政壇話題。圖／中市府提供
美國在台協會前主席薄瑞光21日下午拜會台中市長盧秀燕，引發政壇話題。圖／中市府提供
美國在台協會前主席薄瑞光（左）21日下午拜會台中市長盧秀燕，引發政壇話題。圖／中市府提供
美國在台協會前主席薄瑞光（左）21日下午拜會台中市長盧秀燕，引發政壇話題。圖／中市府提供
美國在台協會前主席薄瑞光21日下午拜會台中市長盧秀燕，引發政壇話題。圖／中市府提供
美國在台協會前主席薄瑞光21日下午拜會台中市長盧秀燕，引發政壇話題。圖／中市府提供

國民黨 盧秀燕 薄瑞光

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