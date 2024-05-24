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中市府擬發捷運終身免費搭乘卡 議員要求訂法源

中央社／ 台中24日電
台中捷運21日發生持刀砍人案，台中市長盧秀燕宣布提供終身免費搭乘卡感謝見義勇為者，民進黨台中市議員曾朝榮等人今天指出，捷運已有多種卡片，要求應訂定法源依據。圖為台中市長盧秀燕。聯合報系記者余采瀅／攝影
台中捷運21日發生持刀砍人案，台中市長盧秀燕宣布提供終身免費搭乘卡感謝見義勇為者，民進黨台中市議員曾朝榮等人今天指出，捷運已有多種卡片，要求應訂定法源依據。圖為台中市長盧秀燕。聯合報系記者余采瀅／攝影

台中捷運21日發生持刀砍人案，台中市長盧秀燕宣布提供終身免費搭乘卡感謝見義勇為者，民進黨台中市議員曾朝榮等人今天指出，捷運已有多種卡片，要求應訂定法源依據。

台中捷運21日發生持刀砍人案，台中市政府從目前流傳的現場影片發現，有16名乘客見義勇為合力制伏嫌犯，盧秀燕事後宣布，將發放終身免費搭乘卡感謝這16名乘客。

民進黨台中市議員曾朝榮、李天生、張家銨及蔡耀頡等人，今天在市議會市政總質詢時質疑終身免費搭乘卡的發放合法性，要求應該訂定法源規範。

曾朝榮表示，目前搭乘台中捷運可使用多種卡片，包括一卡通、悠遊卡、敬老愛心卡等，更有「尊榮黑鑽卡」，而現在為鼓勵見義勇為的乘客，還要發放「終身免費搭乘卡」，他質疑發放的合法性，要求訂定法源依據進行規範。

李天生更指出，到時候卡片是認人或認卡，也都要予以規範。

盧秀燕表示，早期在飛機上生小孩就有終身免費搭乘，還有在火車上也有相關優惠措施，而中捷公司不是公務單位，在公司治理事項就可以規定。

台中捷運董事長顏邦傑說，包括終身免費、1年或多少年的免費卡都會訂出明確的發放規範，成為公司的內規，相關規定只要董事會通過即可。

台中捷運 盧秀燕

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