草屯鎮垃圾轉運站不臭了 5層樓高垃圾山清除完畢

南投縣草屯鎮垃圾轉運站堆置的垃圾量一度高達 9 萬公噸，在各方努力下，縣府今天宣布終於完成5層樓高的垃圾山移除作業，免於垃圾造成的汙染問題。

南投縣長許淑華指出，今天再度來到草屯鎮垃圾轉運站，看到堆積已久的垃圾已經不見了，「好高興已經沒有再發出臭味了」，統計2022年迄今，已完成8.8萬公噸的垃圾分選打包，並外運處理3.8萬公噸，以「愚公移山」的精神，終於移除堆置的垃圾。

南投縣環保局表示，南投縣一直沒有垃圾自主處理設施，無法及時外運的垃圾，目前均堆置於各鄉鎮的垃圾轉運站，而草屯鎮垃圾轉運站更曾於2020年11月發生火災，大火延燒3天後，縣府花費數星期才完成清理撲滅。

近期又因鳥嘴潭人工湖將今年啟用的重大政策，移除堆置的垃圾工作已迫在眉睫，南投縣政府因而與環境部、經濟部水利署的共同合作，垃圾山移除工作，已由中央補助3億元經費，南投縣政府終於完成垃圾分選打包及外運處理作業。