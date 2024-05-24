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影／上千張超速罰單引爭議 南投縣長許淑華：我負責

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投台21線埔里往日月潭區間測速原放寬至時速80，但民眾投訴警方偷改回時速70，有人因此連收7張罰單，氣得要求撤單。圖／民眾提供
南投台21線埔里往日月潭區間測速原放寬至時速80，但民眾投訴警方偷改回時速70，有人因此連收7張罰單，氣得要求撤單。圖／民眾提供

台21線埔里至日月潭路段實施測速照相，警方將速限60公里放寬至80公里，4月起卻從70公里開始取締，用路人不知情被連續開罰，至少開出上千張罰單，多名縣議員質疑警方作法不當，縣長許淑華今天表示，將和監理單位研議如何處理，如罰單無法撤銷，她將負擔起這些罰款，不能失信於民。

這處路段從4月1日起調降違規速限，2周後暫停取締，初步估計開出一千多張罰單，以最低超速罰款1600元計算，罰單總金額160萬元以上。縣議員林儒暘說，縣長願為爭議取締買單讓人敬佩，但除了罰款外，超速違規還有記點處分，嚴重甚至會吊扣駕照，他認為，爭議是縣府、警察局和監理站溝通有落差，應由單位協調處理讓事情圓滿落幕，不應該處罰駕駛人或由縣長負責。

台21線51.1K埔里桃米坑至53.9K魚池澀水是日月潭重要聯外道路，因車流量大且有連續彎道，南投縣警局於2022年4月實施區間測速照相取締，不過居民多次向議員陳情，實施區間測速照相後，因為擔心超速反而刻意放慢車速或停在路旁，行車狀況更多。

南投縣議會最後決議，依測照速限60公里彈性放寬20公里，即車速超過80公里才開罰。不過4月起陸續有駕駛人接到罰單，才知速限彈性調降為10公里，許多用路人不知情，仍照原有車速行駛，紛紛遭照相取締，還有人一連接到7張罰單，看到郵差上門就害怕。

縣議員石慶龍今天說，警方調降測速照相速限，許多民眾陳情、投訴，警方兩周後才暫停取締，但開出罰單已經上千張，警方和縣府應加強宣導，不能讓民眾無辜被開罰。

許淑華說，議會建議速限開寬到80公里，後來警政署行文，要求測速取締彈性僅能10公里，70以上就會取締。議會建議不符合警政署規定不具效力，但警方新的承辦人員不知道過去曾放寬到20公里，導致許多民眾被開罰，這些執行細節縣府沒有交接好，縣府將和監理單位溝通能重新裁罰，如果裁罰不能減少，不能有民眾或承辦員警負責，相關罰單就由她自行吸收，但請民眾行駛該路段，應小心駕駛，確保個人安全。

台21線區間測速照相引發爭議，魚池鄉長也設置大型看板，提醒駕駛人減速慢行，以免受罰。記者江良誠／攝影
台21線區間測速照相引發爭議，魚池鄉長也設置大型看板，提醒駕駛人減速慢行，以免受罰。記者江良誠／攝影

測速 罰單 速限

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