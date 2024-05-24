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彰化區漁會創意蒲燒鰻粽又要秒殺了！ 一顆95元「賠本賣」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「鰻意粽」用在地蒲燒鰻，再加入大安農會的豬肉、新社香菇、林園赤尾青蝦皮等高級食材製作。記者林宛諭／攝影
「鰻意粽」用在地蒲燒鰻，再加入大安農會的豬肉、新社香菇、林園赤尾青蝦皮等高級食材製作。記者林宛諭／攝影

彰化區漁會在端午節前限量推出蒲燒「鰻意粽」禮盒，漁會總幹事陳威谷說，最近原物料上漲約二成，為了回饋消費者，一顆蒲燒鰻粽95元，只微漲5元，可說是賠本賣，希望民眾採購「鰻意粽」時，也能順道採購其他漁貨品。

陳威谷說，漁會創新推出在地蒲燒鰻結合傳統古早味粽子，不只蒲燒鰻口感細緻、油脂豐厚，再加入大安農會的豬肉、新社香菇、林園赤尾青蝦皮及菜脯等食材，口齒留香的鮮滋味讓人一吃上癮，已推出第三年，每年開賣都秒殺，所以今年再增加300盒，一共將限量1800盒。

陳威谷說，近年受氣候影響，鰻苗產量大減，而香菇、豬肉等原料成本也漲了二成，一顆蒲燒鰻粽的成本約115元，光是粽子裡用的蒲燒鰻一片就要50元，漁會是大宗採購才能壓低成本，今年只微漲5元，算是賠本賣，希望能行銷漁會，帶動各種產品銷售量。

日本人很愛鰻魚品，更認為夏季酷熱人虛，應該食鰻進補，帶來活力，陳威谷說，鰻魚生命力強、長壽，含有優質蛋白質、維他命A、D、E，及鋅、鈣、鐵等營養成分，漁會推出鰻意粽，也讓大家有「與粽不同」的選擇。

鰻意粽禮盒每盒10顆950元，民眾可至彰化區漁會現場採購，也可上漁會官網訂購https://fcic.top-one.com.tw/，或電洽供銷部（04）7786669。

彰化區漁會在端午節前限量推出蒲燒「鰻意粽」禮盒，雖原物料成本上漲約二成，一顆蒲燒鰻粽95元，只微漲5元。記者林宛諭／攝影
彰化區漁會在端午節前限量推出蒲燒「鰻意粽」禮盒，雖原物料成本上漲約二成，一顆蒲燒鰻粽95元，只微漲5元。記者林宛諭／攝影

彰化 豬肉 鰻魚

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