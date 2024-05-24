南投草屯鎮打通中心區瓶頸路段 明年2月道路可順暢
在沒有竹科的人口磁吸優勢並受限城市發展，一度曾是「全國第一大鎮」的南投縣草屯鎮，今年4月人口9萬7108人，被新竹縣竹東鎮以9萬7348人贏過。草屯鎮公所表示，未來將朝「適合居住」目標努力，今天更動工中山街到成功路的和平街瓶頸路段，預計明年2月26日完工，未來將使草屯市區道路將更加通暢。
南投縣長許淑華表示，草屯鎮是南投縣商業活動最活絡的鄉鎮，目前和平街、中山街、成功路一帶店家、小吃、市場林立，屬於經濟特別活絡的區域，也是鄉親頻繁出入的路段，受限於早期道路較狹小，打通拓寬所需費用較高，過去始終難以解決瓶頸路段的現況。
去年草屯鎮公所向中央爭取補助工程款2億7000多萬元，光是用地徵收就達2億多元，最後總經費支出分別由中央補助約1億4000萬元，縣府補助約7000萬元，加上公所自籌約7000萬元，未來完工後將讓習慣在此採買的鄉親出入更方便也更安全。
草屯鎮長簡景賢說，打通拓寬中山街到成功路的和平街瓶頸路段，主要為路段拓寬為12公尺，於兩側設置1.7公尺人行道及側溝，單向各配置4.3公尺的混合車道，鋪設225.6公尺長的瀝青混凝土路面，設置447.6公尺的U型溝、399.2公尺長的人行道，改善工程今天正式開工動土後，預計工期200天，明年2月26日完工。
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