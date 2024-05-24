民進黨議員質疑中捷英雄「終身免費搭乘卡」合法性 盧秀燕回應了

台中捷運隨機砍人案，有16位見義勇為民眾合力解除危機，台中市長盧秀燕宣布，將提供終身免費搭中捷致謝。民進黨議員表示，過去有「尊榮黑鑽卡」，現在要再發16張「終身免費搭乘卡」，要求要有法源依據。盧秀燕說，過去有軌道建設發放相關卡片，並非台中發明，且台中捷運是公司，並非公務機關，會訂定治理事項但不必訂法。

台中市議會今進行總質詢，議員曾朝榮說，搭乘台中捷運有很多種卡片，包括一卡通、悠遊卡、敬老愛心卡等，甚至有「尊榮黑鑽卡」，現在為鼓勵壓制嫌犯的見義勇為的民眾，還要發放16張「終身免費搭乘卡」，這樣合理可行嗎？有法源依據嗎？要求應訂定相關制度與法源。

市議員李天生說，他支持發卡鼓勵見義勇為的民眾，但要訂定相關法源，發放後如何實施？是認人還是認卡？都要有法源規範。

盧秀燕表示，早期搭乘台鐵或是飛機上生孩子都可終身免費搭乘，很多軌道建設都有，這不是台中發明。台中捷運是公司，並非公務機關，不需訂定法律，但是要訂定治理事項。

中捷公司董事長顏邦傑說，會明訂相關規範再發放卡片，不過中捷公司是「公司」，按公司法運作，將會提報董事會，董事會通過後即可實施。