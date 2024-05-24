聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨議員質疑中捷英雄「終身免費搭乘卡」合法性 盧秀燕回應了
台中捷運隨機砍人案，有16位見義勇為民眾合力解除危機，台中市長盧秀燕宣布，將提供終身免費搭中捷致謝。民進黨議員表示，過去有「尊榮黑鑽卡」，現在要再發16張「終身免費搭乘卡」，要求要有法源依據。盧秀燕說，過去有軌道建設發放相關卡片，並非台中發明，且台中捷運是公司，並非公務機關，會訂定治理事項但不必訂法。
台中市議會今進行總質詢，議員曾朝榮說，搭乘台中捷運有很多種卡片，包括一卡通、悠遊卡、敬老愛心卡等，甚至有「尊榮黑鑽卡」，現在為鼓勵壓制嫌犯的見義勇為的民眾，還要發放16張「終身免費搭乘卡」，這樣合理可行嗎？有法源依據嗎？要求應訂定相關制度與法源。
市議員李天生說，他支持發卡鼓勵見義勇為的民眾，但要訂定相關法源，發放後如何實施？是認人還是認卡？都要有法源規範。
盧秀燕表示，早期搭乘台鐵或是飛機上生孩子都可終身免費搭乘，很多軌道建設都有，這不是台中發明。台中捷運是公司，並非公務機關，不需訂定法律，但是要訂定治理事項。
中捷公司董事長顏邦傑說，會明訂相關規範再發放卡片，不過中捷公司是「公司」，按公司法運作，將會提報董事會，董事會通過後即可實施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言