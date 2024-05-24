大雅中山北路新建雨水下水道強化排水功能 明年汛期前完工

台中市大雅區中山北路一帶因都市化開發，既有道路側溝排水系統容量不足等原因造成積水，立委楊瓊瓔和台中市議員吳呈賢接獲文雅里長劉亦銘及附近居民陳情，去年爭取到4100萬元改善工程經費，台中市水利局已完成工程發包，今天辦理施工前說明會，預計明年汛期前可全部完工。

立委楊瓊瓔服務處今天邀內政部營建署下水道工程分署沈益生副分署長、台中市政府水利局總工程司連昭榮和大雅區長林麗蓉等人到文雅公園辦理施工前說明會。

大雅區文雅里長劉亦銘說，近十多年來中山北路鄰近社區建設愈來愈多，住戶人口密集，建設增加同時導致地層含水量減少，極端氣候異常，瞬間暴雨造成中山北路周邊社區多次淹水，每逢雨季，民眾就向里辦公處反映盡快興建中山北路雨水下水道系統，改善中山北路一帶社區淹水問題。

他感謝立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢，為地方淹水問題爭取中央及地方經費的挹注，明年完工後居民不用每年擔心淹水所帶來的災害跟困擾。

吳呈賢議員服務處秘書劉孝民表示，中山北路過去未施作雨水下水道，鄰近地區高度開發，住戶人口密集，地表逕流增加更造成中山北路及周邊巷道側溝的排水負擔，民眾陳情將雨水下水道延伸至大雅排水，增加社區排洪能力。

中市府水利局雨水工程科長陳世玉說明，水利局民國109年即進行大雅區雨水下水道系統規劃檢討，重新規劃增設中山北路B4幹線雨水下水道，可將雨水快速導入下水道系統後進入大雅排水，改善當地排水問題。

水利局總工程司連昭榮表示，此B4幹線雨水下水道系統將在中山北路埋設長約153公尺×1.35公尺管涵、238公尺×1.2公尺管涵、155公尺×1.2公尺管涵、101公尺×0.8公尺管涵，合計總長度為647公尺的雨水下水道管涵，總工程經費約4100萬元，完工後使周邊地表逕流雨水可以經由雨水下水道工程系統排入大雅排水，解決當地淹水問題。

營建署下水道工程分署副分署長沈益生說明，雨水下水道是降低民眾免於受淹水狀況的重要建設，有效的改善都市排水系統，在楊瓊瓔委員積極向營建署爭取經費補助下，市府水利局辦理工程規畫設計及發包，預計明年汛期前可全部完工。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，雨水下水道是看不見的工程時常被忽略，卻是現代都市裡不可或缺的公共設施，更是都市進步的象徵之一。大雅現況都市計劃區域內土地利用情況與以往已大不相同，部分地形地貌已有所改變，文雅里雨水下水道排水系統缺乏，颱風豪雨期間現有排水設施無法有效排除中山北路周邊一帶暴雨逕流，造成該區淹水及積水等相關問題。