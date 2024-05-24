台中霧峰灌溉側溝崩坍 農水署允速修

台中市霧峰區后溪底排水系統側溝「倒一排」，堤岸崩坍、損壞，農民擔心颱風雨季一來恐釀災，市議員張芬郁和北勢社區發展協會理事長陳裕承到場會勘，張芬郁要求主管機關要趕在颱風雨季前盡速修復。農田水利署霧峰工作站表示，損壞的側溝是霧峰工作站取回歸水供農民灌溉使用，會盡速完成修復。

陳裕承說，后溪底排水系統側溝崩坍愈來愈嚴重，再不修復，恐怕連路基都會沖刷淘空，農民經常出入，一再反映問題，擔心再不修復，影響灌溉甚至出入安全。

張芬郁表示，后溪底排水系統側溝損壞嚴重，倒了一排長度約40公尺，看來已有一段時間，原本的取水道失去取水灌溉功能，而倒塌的牆面橫在河道中，也影響水流，7、8月颱風雨季一來，損壞會更嚴重，民眾擔心連路基也流失，已先聯繫公所拉起警戒線，也分別通知水利局和農田水利署霧峰工作站修復。

農田水利署霧峰工作站表示，后溪底排水系統位於北峰路105巷和中投公路附近，屬於台中市水利局轄管的區域排水，但損壞的側溝為霧峰工作站取回歸水供農民灌溉使用，損壞部分呈報管理處，盡速派員修復改善。