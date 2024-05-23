南投露營場415家全國最多但合法僅10家 業者曝難處：法規複雜

南投縣露營場多達415家，但合法業者才10家，南投縣議員全文才今天說，信義鄉就有不少露營場，但因土地在土石流潛勢區或特定水土保持區內，在露營場管理要點中無法經營，對業者生計造成影響，希望縣府能輔導業者且能因地制宜，讓露營場合法化。

觀光處長陳志賢說，縣府今年提撥300萬元經費，輔導業者了解法規和申請流程，將舉辦5場次說明會，讓200家業者參與，希望今年有50家業者取得第一階段土地容許使用。至於第二階段完成水保、建照、雜照，需要業者進一步配合，今年已輔導10家業者完成申請。

南投縣露營場數量全國最多，國內露營風氣興盛，然而合法露營場相當少，為了確保遊客安全，交通部觀光局通過「露營場管理要點」，攸關露營場未來永續發展及合法性。陳姓業者說，同業都期待露營場合法化，讓遊客安心體驗戶外休閒活動，但露營場有關法規相當複雜，場地就牽涉農牧、林業用地，還有農業、消防、建設、環保，就算休閒農場可附設露營區，又因所需面積大想要設置不易。

全文才說，南投有的露營場在20多年前桃芝風災後畫為土石流潛勢區，但這麼多年都未發生災害，但露營場業者經營受限，應該要檢討放寬。

陳志賢說，已有立委提案對非都市土地土石流潛勢區域放寬作為露營場，立院已經請農業部針對土石流潛勢區域，可分區放寬；或是考量地方政府防救災、避難、管理機制，由交通部觀光署和各縣市協助區域內露營場申請。

農業處長蘇瑞祥說，露營場土地在1公頃以下農牧用地或單純素地、以及不在列管的19項環境敏感區業者，優先輔導申請。「農牧用地」可以有條件設置10％的營位設施、衛生設施及管理室，但不得超過660平方公尺，「林業用地」僅可設置營位設施及衛生設施。針對露營場合法化中央也相當重視，將彙整業者意見，提供中央參考。