神岡崎溝橋6月中拆除重建 計年底完工 中市籲改道行駛

台中軟埤溪下游護岸破損，長久失修，導致神岡在溪邊區域有淹水隱憂，中市水利局爭取中央4967萬預算補助，去年9月動工「神岡區軟埤仔溪排水治理」一期工程，改善護岸、改建崎溝橋，崎溝橋將於6月中旬拆除重建，預計今年12月完工，改善當地「逢水必淹」的惡況。

軟埤仔溪貫穿台中豐原、神岡區，為地方重要排水河川，但下游長期失修，護岸老舊破損，每逢降雨，神岡圳前、圳堵、新庄區域就有淹水隱憂，中市水利局去年九月啟動「神岡區軟埤仔溪排水治理」工程，預計今年底完工，將滿足25年重現期距洪水位不溢堤為原則，改善鄰近地區安全。

軟埤仔溪中下游一期、二期整治工程，整治總長度約2651公尺；崎溝橋梁跨長度原僅16.5公尺，但軟埤溪河寬25公尺，因此將延長橋長為26.8公尺，橋寬從8公尺拓寬至10公尺，橋梁高度抬高1公尺，避免阻擋水流。

另將新建、加高護岸，並闢建水防道路、側溝，新設導水道及箱涵等，第一期工程經費總計4967萬元，預計12月底前完工。水利局表示，一期工程完工後，可改善軟埤仔溪淹水災害，並有效降低護岸兩側淹水問題，維持汛期間水路暢通，減少淹水損害，並達到25年防洪標準。