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藍白審國會職權法案 鹿港書法家怒寫「我藐視國會」

中央社／ 彰化23日電

立院院會審國會職權修正相關法案引發反彈，鹿港書法家林俊臣用毛筆在宣紙寫下「我藐視國會」，圖檔供網友免費取用；林俊臣說，無法接受藍白行為，用作品呈現對立院的憤怒。

根據彰化縣政府文化局網站資料，出身鹿港的林俊臣，現為國立台南大學國文系副教授，曾以連續3次前3名佳績，榮獲全國美展書法類免審查獎，更取得第1屆中山青年藝術獎書法類首獎，為鹿港著名書法家。

林俊臣今天接受中央社記者電訪時說，藍白陣營在立法院藉掌握多數席次，二讀通過「立法院職權行使法」修正草案多項條文，引發民眾不滿，讓上萬人包圍立法院，他一邊看著3萬人圍立法院的直播，一邊拿毛筆練字，以行書寫下「我藐視國會」這5字，把自己的感受直接呈現書法裡。

林俊臣說，從書法作品中，可看出他的憤怒與不滿，作品圖檔上傳到臉書（Facebook）後，獲得不少人認同，如果有時間的話，他也想北上參加抗議活動，表達他對藍白政黨開民主倒車的不滿。

除了有書法家用作品表達不滿外，民進黨彰化縣議員楊子賢今天也以前進傳統菜市場開講方式，向婆婆媽媽宣講「國會擴權假改革」；楊子賢指出，服務處最近常有民眾來詢問立法院發生衝突原因，他決定走入市場直接與民眾面對面說明。

楊子賢指出，走進市場想讓彰化鄉親知道，藍白兩黨國會黨團想擴大立院調查權，未來立委將可跳過司法程序，直接對受立院調查的一般民眾、企業、團體進行罰款，隨意要求人民作證，不只侵犯人民財產，也大開民主倒車。

楊子賢說，走進市場獲得的反應比預期熱烈，也有民眾向他反映對國會擴權的憂慮，他希望更多公民一起來關心，或許能到立法院外聲援，表達對民主的憂心。

立法院 藍白

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