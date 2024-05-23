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霧峰灌溉側溝「倒一排」恐釀災？農田水利署：盡速修復

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員張芬郁（左）說明，霧峰區五福溪興台排水側溝「倒一排」，堤岸崩坍、損壞，要求主管機關盡速修復。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁（左）說明，霧峰區五福溪興台排水側溝「倒一排」，堤岸崩坍、損壞，要求主管機關盡速修復。圖／張芬郁提供

台中市霧峰區農民陳情，五福溪興台排水側溝「倒一排」，堤岸崩坍、損壞約40公尺長，且範圍擴大，擔心颱風雨季一來恐釀災，市議員張芬郁和北勢社區發展協會理事長陳裕承到場勘查，張芬郁要求主管機關要趕在颱風雨季前盡速修復。農田水利署霧峰工作站表示，損壞的側溝是霧峰工作站取回歸水供農民灌溉使用，會盡速完成修復。

陳裕承表示，五福溪興台排水側溝崩坍情況愈來愈嚴重，再不修復，恐怕連路基都會沖刷掏空，農民經常往返，一再反映。

張芬郁表示，五福溪興台排水側溝損壞嚴重，倒了一排長度約40公尺，看來已有一段時間，原本的取水道堆積成旱地失去取水灌溉功能，而倒塌的牆面橫在河道中，也影響水流，7、8月颱風雨季一來，損壞會更嚴重，民眾擔心一旁路基掏空，服務處已先聯繫公所拉起一段警戒線，另也分別通知水利局和農田水利署霧峰工作站修復。

農田水利署霧峰工作站表示，該處路段興台排水位在北峰路105巷和中投公路附近，屬於台中市水利局轄管的區域排水，但損壞的側溝為霧峰工作站取回歸水供農民灌溉使用，損壞部分呈報管理處，盡速派員修復改善。

台中市議員張芬郁（右）說明，霧峰區五福溪興台排水側溝「倒一排」，堤岸崩坍、損壞，要求主管機關盡速修復。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁（右）說明，霧峰區五福溪興台排水側溝「倒一排」，堤岸崩坍、損壞，要求主管機關盡速修復。圖／張芬郁提供

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