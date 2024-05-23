霧峰灌溉側溝「倒一排」恐釀災？農田水利署：盡速修復

台中市霧峰區農民陳情，五福溪興台排水側溝「倒一排」，堤岸崩坍、損壞約40公尺長，且範圍擴大，擔心颱風雨季一來恐釀災，市議員張芬郁和北勢社區發展協會理事長陳裕承到場勘查，張芬郁要求主管機關要趕在颱風雨季前盡速修復。農田水利署霧峰工作站表示，損壞的側溝是霧峰工作站取回歸水供農民灌溉使用，會盡速完成修復。

陳裕承表示，五福溪興台排水側溝崩坍情況愈來愈嚴重，再不修復，恐怕連路基都會沖刷掏空，農民經常往返，一再反映。

張芬郁表示，五福溪興台排水側溝損壞嚴重，倒了一排長度約40公尺，看來已有一段時間，原本的取水道堆積成旱地失去取水灌溉功能，而倒塌的牆面橫在河道中，也影響水流，7、8月颱風雨季一來，損壞會更嚴重，民眾擔心一旁路基掏空，服務處已先聯繫公所拉起一段警戒線，另也分別通知水利局和農田水利署霧峰工作站修復。