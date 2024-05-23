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缺展演空間 南投擬打造

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣政府擬保留農工商會展中心主建築物，再增建藝文中心、演藝廳，打造3棟共構興建縣立美術館。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬保留農工商會展中心主建築物，再增建藝文中心、演藝廳，打造3棟共構興建縣立美術館。圖／南投縣政府提供

演唱會經濟正夯，南投縣卻沒有大型演出場域或藝文空間，縣府評估保留使用率偏低的南投縣農工商會展中心主建物，再增建藝文中心、演藝廳，由3棟共構興建縣立美術館，正加緊規畫。

縣議員簡千翔昨質詢，南投縣無大型演出場域，藝文空間也不足，別說讓五月天等樂團來南投表演，就連街頭藝人都沒舞台，他與音樂同好自組5人樂團，想找公共場域練習或演出都找不到，還會被趕。

縣議員林儒暘也說，現有文化局、演藝廳等展演空間老舊，設施不敷使用，不少人希望有更好的展演場地。

縣長許淑華坦承文化中心能提供的空間有限，難以應付大型團體表演，因此加緊規畫興建縣立美術館，評估將使用率偏低的南投縣農工商會展中心，以現有主要建築物共構成大型藝文場域。

文化局初步規畫，將使用現有的會展中心主建物及周邊腹地，後續增建藝文中心、演藝廳，共構成縣立美術館，可設置約1200個座位席，要支應大型演唱會或活動等仍以室外為宜。

南投縣農 文化局 演唱會 簡千翔 美術館 街頭藝人 許淑華

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