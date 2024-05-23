彰化幸福餐券 調高5元

因應近期物價上漲，為了讓弱勢學子吃得飽、吃得好，彰化縣在寒暑假期間提供弱勢學生的幸福餐券，國小由每餐55元調高至60元，國中由每餐60元調高至65元，接受兌換的便利商店及超商也會加碼；南投縣弱勢學生寒暑假餐券每餐60元已經多年，台中市甚至已提高到至65元。

彰化縣教育處副處長張淑珠表示，縣長王惠美相當重視學童的營養照顧，除了持續推動免費營養午餐外，考量近期物價上漲，為了照顧經濟弱勢學生，寒、暑假期間並發給幸福餐券，每餐調高5元，幸福餐券總經費提高338萬元，增為5913萬元，約有1萬2千名弱勢學生受惠。

教育處指出，彰化縣從去年起，率先推動「數位化幸福餐券」，是非六都第一個推動的縣市，學童只要持數位學生證到五大超商就可以領取餐點，而超商也愛心再加碼，學童用60至65元價錢，可以兌換到67至75元的優惠套餐或便當。

台中市為因應物價上漲，去年率先將安心午餐劵面額由50元提升至65元，讓全市市立高中以下學校2萬2千多名弱勢家庭的學子能吃好吃飽。去年10月更將安心午餐券結合原有數位學生證，至市府合作的五大超商兌餐，且兌餐不限於台中市轄區範圍，均可以領取餐點，領餐彈性大大提高，立約廠商優惠兌換74至75元不等餐食，規畫多元組合餐食供學生選擇。

南投縣教育處表示，支應弱勢學生寒暑假餐券每餐60元已經多年，並擴大補助弱勢學生對象，約有3200人受惠，但因應物價上漲，也會再研議是否調高。