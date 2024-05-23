許淑華：南投今年取消跨年晚會

台中市去年編列1200萬元經費舉辦跨年晚會，創造2.1億元經濟產值，而鄰近的彰化、南投都不到台中一半經費，請不起大咖藝人表演，人潮都被台中吸走。

彰化縣多年前即不再舉辦跨年晚會，約提前一周舉辦歲末祈福演唱會，辦得熱鬧滾滾，南投縣長許淑華昨天在議會答詢時也表示，將取消跨年晚會，研議提前另辦活動。

南投縣議員林儒暘質詢指出，南投去年跨年晚會經費約400萬元，雖比前年多了100萬元，但相較於其他縣市仍明顯不足，卡司與場地無法相比，加上現在交通方便，中彰投更已是一日生活圈，南投很難吸引跨年人潮，縣府可研議停辦跨年，改辦理音樂祭或具在地特色活動，在錯開時間的前提下，縣民較能參加，也能吸引外地遊客。

南投縣長許淑華答覆說，中部生活圈密切連結，建設與活動必須先顧及縣民需求，同時思考與周邊縣市的連動關係，因經費問題，南投跨年卡司受限，活動重點只好放在摸彩，有些失焦，她為此與文化局討論，經盤點縣內公私活動辦理狀況，評估今年將取消跨年晚會，考慮提前另外辦理活動。

彰化縣政府多年來就沒辦跨年晚會，而是在跨年前一周左右，舉辦歲末祈福演唱會，由於有的大咖藝人不用趕場，反而願意前來表演，有時適逢耶誕夜，營造出歡樂的氣氛。

彰化縣議員黃千宴認為，縣府的做法很聰明，因為彰化縣一年舉辦經費不過500萬到600萬元之間，根本請不起大咖藝人，與其跟六都拚場，不如避開，反而能吸引在地民眾及年輕人熱情參與。

台中市政府新聞局表示，台中去年跨年晚會，場地為全台最大、卡司陣容最強、180秒璀璨煙火秀，更有南韓嘻哈女王JESSI獨家空降台中獻唱，共吸引24萬人次參與，估計創造2.1億元的經濟產值；今年也會規畫舉辦跨年晚會。

中市議員陳雅惠指出，跨年晚會是許多民眾殷殷期盼的特殊日子，活動卡司一般都有看頭，可以吸引外地民眾前來同樂，促進經濟效益，具龐大商機與城市行銷，希望延續舉辦晚會活動傳統，帶來歡樂，避免錢財往外推。