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聯華大火9死遭糾正 彰縣府：優先抽查大型食品廠

中央社／ 彰化縣22日電

聯華食品彰化廠發生9死大火，彰縣府未依法要求工廠辦理建築物公共安全檢查申報、落實消防防護計畫，遭監院糾正，彰縣府指出，消防局已針對大型食品加工廠優先抽查。

監察院今天發布新聞稿指出，聯華食品彰化廠在112年發生9死大火，彰化縣政府未依法要求工廠辦理建築物公共安全檢查申報、落實消防防護計畫，也未審查消防安全設備圖說，因此糾正彰化縣府。

彰縣府發布新聞稿說明，消防局已針對大型食品加工廠、工廠及甲類場所優先抽查，督促場所落實自己財產自己保護觀念，重點在用火用電安全管理、消防設備及防火避難設施定期檢查，自衛消防編組運作及演練是否落實，針對未落實者將依法裁罰，避免業者僥倖心態造成公共安全危害。

縣府指出，目前建築管理制度上對建築物公共安全應申報場所，因數量龐大，以現有人力、資源進行全數清查及納管有困難，不過在聯華食品廠大火後，縣府已依致災風險高低檢討優先順序，由各目事業主管機關盤點所轄管各類建築物風險較高場所清冊，主動通知辦理建築物公安檢查申報。

縣府指出，針對高風險建築物追蹤列管申報情形，逐步健全縣內建築物安全網，也持續辦理建築物公共安全法令研習暨教育訓練宣導講習，以提升民眾對建築物安全重視的程度。

建築

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