救護車行經頻繁長者在意 彰化巷口掛「請勿鳴笛」

彰化縣員林市一處巷口被掛上「救護車進入巷道請勿鳴笛」告示牌，原因是在地許多年長者忌諱經常聽到鳴笛聲，加上次數頻繁，希望救護車進入巷子關掉警鳴器。

大明里長張政岳今天告訴中央社記者，附近有護理之家，時常有救護車載年長者往返醫院行經巷子都鳴笛，不僅大聲、次數多，聲音還傳得遠。

張政岳說，里內有近4成65歲以上年長者，許多老人家對於救護車鳴笛聲有忌諱、比較敏感，而且幾乎每天都能聽到數次，打壞原本好心情，經常向他反映，盼救護車進到巷子後，能關掉警鳴器。

1名當地居民認為，救護車在前往護理之家的路上沒有車輛阻塞問題，可以視情況鳴笛與否，以免打擾附近民眾休息。

有居民表示，設立告示牌後，救護車鳴笛次數明顯減少，不過因大馬路車流量多，救護車出巷子就會開啟警鳴器。

彰化縣消防局表示，在部分情況下有些當事人會要求進入住家巷內不鳴笛，但救護車執勤行駛於非巷弄道路時，會鳴笛及開啟警示閃燈，除保護救護車，也保護其他用路人車。