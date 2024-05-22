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60萬元尋找彰化味 彰化縣府舉辦微電影創作獎徵選　　

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣第5屆「尋找彰化味～微電影創作獎徵選」活動，自即日起至9月30日截止收件，總獎金高達60萬元，縣府歡迎各界好手踴躍報名參賽。圖／彰化縣政府提供
彰化縣第5屆「尋找彰化味～微電影創作獎徵選」活動，自即日起至9月30日截止收件，總獎金高達60萬元，縣府歡迎各界好手踴躍報名參賽。圖／彰化縣政府提供

彰化縣第5屆「尋找彰化味～微電影創作獎徵選」活動，自即日起至9月30日截止收件，總獎金高達60萬元，縣府歡迎各界好手踴躍報名參賽，呈現專屬於自己的彰化故事，進而展現彰化的活力與魅力。

縣府新聞處指出，本次徵件類別分為「微電影組」及「腳本組」，「腳本組」獲獎作品明年度有機會獲得縣府影視協助拍攝成完整微電影，期盼參賽作品以影像或文字詮釋小城之美，融入彰化常民生活、歷史及文化等故事點滴，展現這片土地滋養的美好味道。

參賽作品將以初審、網路人氣投票及複審方式進行評審，「微電影組」及「腳本組」各設金、銀、銅及佳作等獎項，最高獎金16萬元，「微電影組」另設網路人氣獎，參賽作品藉由網路投票，有機會可拿到人氣獎金2萬元。

縣府表示，此項活動預計選出9個獎項14名得獎作品，希望透過微電影及腳本的徵選，創造精彩、多元的彰化故事，詳細活動簡章可至彰化縣政府新聞處官網查詢。

活動採線上報名，在9月30日截止收件前將作品上傳至個人YouTube，並至活動網址報名；歷屆得獎作品可至尋找彰化味-微電影創作獎徵選活動YouTube觀賞。活動網址報名：https://reurl.cc/yLLrgy

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