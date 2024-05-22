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彰縣工廠校正營運調查6月啟動 拒配合恐遭撤照

中央社／ 彰化22日電

彰化縣政府6月1日將啟動工廠校正暨營運調查，全縣1萬2000多家取得工廠登記及特定工廠登記的廠商，需備妥統一發票章等，以利查核，如工廠不願配合，嚴重可吊照。

彰縣府經濟暨綠能發展處今天發布新聞，一年一度的工廠校正暨營運調查將於6月1日正式啟動，而全縣今年有1萬2673家工廠需接受查核，數量排名全國第3。

彰縣府經綠處指出，經綠處將派調查員親自前往工廠訪查校正，而在訪查校正時如工廠歇業、遷址或其他登記事項有所變更時，將依規定適時輔導，請業者辦理工廠變更登記或予以公告廢止。

經綠處表示，以往有工廠擔心被查稅逃避訪查，不過如業者2年內拒絕配合，最重將依工廠管理輔導法廢止工廠登記，後果嚴重。

經綠處呼籲，各工廠應備妥統一發票章、工廠章或公司章等以利核校；另為方便廠商校正及調查作業，調查期間業者也可自行上網填報，並自動檢核登載狀況及存查。

查稅 統一發票

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