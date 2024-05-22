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南投星空季5月25日起跑 5場音樂會搭配天文導覽

中央社／ 南投縣22日電

南投星空季首場主題晚會25日在南投市近郊山區登場，有陶藝、土鳳梨酥製作、親子瑜伽體驗，終場10月12日在信義鄉東埔溫泉區，規劃占星體驗搭配音樂會，部分晚會有天文導覽。

南投縣政府今天舉辦「南投星空季」宣傳記者會，今年以「森星療癒夜」為主題，結合在地特色產業與文化，及天文科普、觀星導覽推出各項體驗活動，南投縣長許淑華出席表示，生態永續旅遊是南投縣近期主要發展目標，觀星就是一項優質的低碳活動。

許淑華說，感謝交通部觀光署補助並列為「台灣觀光雙年曆」持續對外行銷，自2019年合歡山暗空公園通過國際認證，縣府每年串聯各觀星據點推出系列活動，今年在南投市猴探井、鹿谷鄉溪頭、信義鄉東埔、魚池鄉向山、仁愛鄉清境農場舉辦5場星空主題音樂會。

根據縣府觀光處資料，星月童話主題晚會25日在南投市赤腳精靈景觀餐廳舉行、6月15日玉山星空音樂會在魚池鄉日月潭向山遊客中心、8月3日森星療癒茶席晚會在溪頭自然教育園區、9月21日星光下的交響樂在仁愛鄉清境農場、美麗星世界主題晚會10月12日在信義鄉東埔溫泉廣場，部分晚會有專業天文導覽。

清境農場 音樂會

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