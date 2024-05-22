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南投工商會展中心將轉型 擬增建為3棟共構美術館

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府擬保留農工商會展中心主建築物，再增建藝文中心、演藝廳，打造3棟共構興建縣立美術館。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬保留農工商會展中心主建築物，再增建藝文中心、演藝廳，打造3棟共構興建縣立美術館。圖／南投縣政府提供

演唱會經濟正夯，南投縣卻連大型演出場域、藝文空間都沒有，縣府評估將使用率偏低的南投縣農工商會展中心，保留現有主建築物，再增建藝文中心、演藝廳，由3棟共構興建縣立美術館，正加緊規畫設計，提升縣內藝文場域及展演品質。

縣議員簡千翔今在縣議會總質詢指出，南投縣無大型演出場域，藝文空間也不足，別說讓五月天等樂團來南投表演，就連街頭藝人都沒舞台，像他與音樂同好自組5人樂團，但要找公共場域練習或演出，根本找不到，還會被趕。

縣議員林儒暘也關心縣內藝術發展空間，他說，現有的文化局、演藝廳等展演空間老舊，相關設施不敷使用，廳內可提供的座位席也僅800多個，不少鄉親和藝文界人士等建議，也希望能有更好的展演場地，同步規畫周邊公園綠地設施。

南投縣長許淑華坦言，既有文化中心能提供的空間有限，不論是藝文展覽或活動演出均不太夠，難以支應大型團體表演，因此加緊規畫興建縣立美術館，評估將使用率偏低的南投縣農工商會展中心，以現有主要建築物共構成大型藝文場域。

文化局初步規畫，將使用現有的會展中心主建物及周邊腹地，後續增建藝文中心、演藝廳，由3棟建築共構成縣立美術館，內部空間除了作為行政辦公、展演空間等，粗估設置約1200個座位席，若要支應大型演唱會或活動等仍以室外為宜。

許淑華說，南投除了傳統文化藝術，也需要讓年輕人有發揮的舞台，可以發表漫畫、新興藝文創作等作品，待縣立美術館興建完成後，除提供在地藝術家有更好的發展空間，也能引進國外好的作品，促使縣內美術、教育、文化等有顯著提升。

南投縣農 建築 美術館

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