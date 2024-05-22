南投今年不辦跨年晚會了！許淑華揭原因曝後續規畫

南投縣每年都會舉辦跨年晚會，但因活動經費不多，演出卡司、場地等差強人意，常被磁吸至其他縣市，經濟效益有限，今有議員建議停辦，錯開時間改辦音樂祭等其他活動；南投縣長許淑華表示，今年將取消跨年晚會，研議提前另辦活動。

縣議員林儒暘今在縣議會總質詢指出，去年的跨年晚會經費約400萬元，雖比前年多了100萬元，但相較於其他縣市，資源明顯不足，民眾會比較鄰近縣市跨年晚會，常因演出卡司、場地差強人意，最後選擇去其他地方，影響活動經濟效益。

林儒暘直言，現在交通方便，中彰投更已是一日生活圈，像跨年活動是同時間辦理要與其他縣市競爭，比不過的狀況下，縣府是否有考慮停辦跨年，改辦理音樂祭或具在地特色活動，在錯開時間的前提下，縣民較能參加，也能吸引外地遊客。

對此，南投縣長許淑華說，中部生活圈密切連結，建設與活動必須先顧及縣民需求，同時思考與周邊縣市的連動關係，而因經費問題，南投跨年卡司受限，活動重點只好放在摸彩，有些失焦，她為此與文化局討論，評估今年將取消跨年晚會。

許淑華表示，近期盤點縣內公私活動辦理狀況，發現大多都集中在下半年，像跨年後緊接著是南投燈會，活動時間過近也不利籌辦，因此初步決定停辦跨年晚會，但經費預算仍保留，考慮提前另外辦理活動，後續也會將一些活動調整至上半年。