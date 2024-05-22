快訊

被性侵後傳LINE說愛你？林姿妙兒不忍了 控前女友說謊

中捷砍人醫專男移送畫面曝 父：兒20歲為自己負責「我對傷者負責」

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投今年不辦跨年晚會了！許淑華揭原因曝後續規畫

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣舉辦跨年晚會經費有限，活動效益有限，南投縣長許淑華表示，將取消跨年晚會，研議提前另辦活動。記者賴香珊／攝影
南投縣舉辦跨年晚會經費有限，活動效益有限，南投縣長許淑華表示，將取消跨年晚會，研議提前另辦活動。記者賴香珊／攝影

南投縣每年都會舉辦跨年晚會，但因活動經費不多，演出卡司、場地等差強人意，常被磁吸至其他縣市，經濟效益有限，今有議員建議停辦，錯開時間改辦音樂祭等其他活動；南投縣長許淑華表示，今年將取消跨年晚會，研議提前另辦活動。

縣議員林儒暘今在縣議會總質詢指出，去年的跨年晚會經費約400萬元，雖比前年多了100萬元，但相較於其他縣市，資源明顯不足，民眾會比較鄰近縣市跨年晚會，常因演出卡司、場地差強人意，最後選擇去其他地方，影響活動經濟效益。

林儒暘直言，現在交通方便，中彰投更已是一日生活圈，像跨年活動是同時間辦理要與其他縣市競爭，比不過的狀況下，縣府是否有考慮停辦跨年，改辦理音樂祭或具在地特色活動，在錯開時間的前提下，縣民較能參加，也能吸引外地遊客。

對此，南投縣長許淑華說，中部生活圈密切連結，建設與活動必須先顧及縣民需求，同時思考與周邊縣市的連動關係，而因經費問題，南投跨年卡司受限，活動重點只好放在摸彩，有些失焦，她為此與文化局討論，評估今年將取消跨年晚會。

許淑華表示，近期盤點縣內公私活動辦理狀況，發現大多都集中在下半年，像跨年後緊接著是南投燈會，活動時間過近也不利籌辦，因此初步決定停辦跨年晚會，但經費預算仍保留，考慮提前另外辦理活動，後續也會將一些活動調整至上半年。

南投縣舉辦跨年晚會經費有限，活動效益有限，南投縣長許淑華表示，將取消跨年晚會，研議提前另辦活動。記者賴香珊／攝影
南投縣舉辦跨年晚會經費有限，活動效益有限，南投縣長許淑華表示，將取消跨年晚會，研議提前另辦活動。記者賴香珊／攝影

南投 許淑華 跨年晚會

延伸閱讀

「男神」陳柏霖近百歲外公身分驚人 獲許淑華致頒賀章

好貴！南投公車班次少 學生補完習沒車只好搭「小黃」

台中捷運橘線東延 縣府規畫從草屯延伸到南投

台北市議員愛找富邦貸款？網友點名「他」要以身作則

相關新聞

南投今年不辦跨年晚會了！許淑華揭原因曝後續規畫

南投縣每年都會舉辦跨年晚會，但因活動經費不多，演出卡司、場地等差強人意，常被磁吸至其他縣市，經濟效益有限，今有議員建議停...

彰化縣幸福餐券調高5元 五大超商也加碼讓學子吃得好

近期物價上漲，為了讓學子吃得飽、吃得好，彰化縣政府將增加幸福餐券經費，寒暑假提供給約1萬2千名弱勢學生的幸福餐券國小由每...

埔里「三鐵共存」見證人…糖鐵國寶黃乾樹 是陳柏霖外公

南投縣早年鐵路系統發達，埔里甚至「三鐵共存」，但因水災、公路系統完善後凋零，高齡近百歲的黃乾樹是埔里糖鐵興衰最重要的見證...

谷關、梨山退房潮 立委促速推振興

花蓮大地震造成災情，許多民眾誤以為台中谷關、梨山等山區也受災嚴重，出現退房潮，目前谷關住房率不足2成、梨山地區更僅剩1成...

花東排擠軌道預算？盧秀燕：不衝突

民進黨台中市議員江肇國昨天質詢時，指市長盧秀燕是「吵架王」，從台中捷運、山海環線、中火及市政路打通、疫苗不足等都跟中央吵...

南投往南部 苦無國道客運可搭

南投縣人口近50萬人，大眾運輸系統不發達，往台南、高雄等南部縣市竟無客運可搭，須先至台中、彰化再轉車南下，議員昨天要求縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。