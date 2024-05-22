中捷隨機傷人引恐慌 黃偉哲：台南捷運提前建立5大安全作為

@@@台中捷運@@@綠線昨天發生隨機殺人案，20歲洪姓男子持利器在車廂內隨機殺傷2人，因正好是台北捷運鄭捷案10周年，再度引起社會恐慌，台南市議會上午市政總質詢，市議員沈家鳳質詢表達關切，市長黃偉哲表示，台南捷運還在規畫中，未來會把捷運安全規範納入；交通局也提出5大安全策進作為。

黃偉哲表示，台南市捷運積極在規畫中，以後可能也會面臨相同類似的問題，應該預做因應，未來會把捷運安全規範納入未來捷運包括車體設計及人員訓練；像中捷按緊急按鈕沒有反應，行控中心和列車長的狀況會進行了解；今天晨會也指示加強大台南公車的安全作為，加強司機訓練，也要定期驗證，並全面檢測安全門要能順利打開 。

交通局長王銘德說，台南捷運目前雖然尚在規畫設計階段，但因應中捷這起隨機攻擊事件，台南市政府會非常重視未來捷運安全防範作為，台南捷運開始服務後將制定以下安全策進作為∶1.配置保全人力∶每車站配置至少1名保全人員；2.加強維安訓練∶聘請教官強化人員安全訓練，提升人員緊急危害應變能力；3.強化通報機制∶建立車廂內對講機與隨車員及行控中心三方通話機制，行控中心與警消建立專線能在發生緊急事件時，行控中心利用專線聯繫警察局、消防局即刻支援；4.提升見警率∶未來將請捷運警察隊加強巡邏、強化見警率；5.加強宣導及演練∶加強宣導提升旅客危機意識，並定期辦理事故狀況演練，以維持良好之應變能力，確保旅客乘車安全。

交通局說，公車不像捷運行駛在封閉的軌道，若發生類似的緊急情況，可以馬上停車並應急處理，交通局原本就針對公車緊急事件訂有「停、開、疏、報、護、送」的SOP，發生事件時司機應馬上停車、開門、疏散、報警、在確保安全的前提下保護乘客、如有傷者應立即送醫。也已和警方建立起聯繫管道，每輛公車駕駛座都會請業者再次檢視、張貼SOP流程，並醒目標示110、119報案專線，突發狀況時司機可參照處理，不致慌了手腳，而且每輛公車都有裝設監視系統，駕駛員也可透過車內畫面作出即時反應處理，降低乘客的危險。

警察局長廖宗山表示，民眾若遇到狀況第一時間可拿書包或雨傘阻擋，先保護自己的安全，周邊的民眾協助趕快打110報案；另已經責由各分局加強轄內大眾運輸系統、火車站周邊巡邏及守望勤務，也會加強維安預警情資蒐報作為，並呼籲民眾如有在網路上發現疑似相關危害公眾安全言論，請立即向警察機關報案。